Байдън: Америка победи в световната конкуренция след моите 4 години на поста (ВИДЕО)

В последното си външнополитическо обръщение в Държавния департамент в понеделник президентът на САЩ заяви, че Америка „печели световната конкуренция“. Изявлението му беше излъчено пряко във Фейсбук и в социалната мрежа Х.

„Днес мога да се отчета пред американския народ, че нашите източници на национална мощ са много по-силни, отколкото бяха, когато встъпих в длъжност“, каза Джо Байдън.

Той добави, че противниците на Америка сега са „по-слаби, отколкото бяха, когато влязохме в тази работа преди четири години”.

