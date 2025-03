"Не се чувстваме изоставени": Какво е поискал Зеленски от евролидерите в Брюксел? (ВИДЕО)

Европейските лидери приключиха срещата с украинския президент Володимир Зеленски, като дискусията е продължила около час и половина, съобщи пред Politico представител на ЕС. Сега държавните и правителствените ръководители на страните от блока преминават към следващия етап от обсъжданията на срещата на върха в Брюксел, а именно тези за увеличаване на разходите за отбрана: 800 млрд. за отбрана: Европейският съюз започва превъоръжаване (ВИДЕО).

„Президентът Зеленски предостави на лидерите актуална информация за ситуацията на място, за продължаващите си дипломатически усилия и за очакванията за бъдещето с оглед на постигането на справедлив, всеобхватен и траен мир", казва цитираният служител.

„Президентът Зеленски приветства инициативите за засилване на отбранителните способности на ЕС и насърчи използването им в подкрепа на военното производство на Украйна“, добави той, цитиран от Politico.

Снимка: president.gov.ua

След като европейските лидери разгледат въпроса за начина на финансиране на допълнителните разходи за отбрана, те ще преминат към конкретни аспекти на подкрепата за Украйна. Киев е изправен пред недостиг на средства след прекратяването на военната помощ и обмяната на разузнавателни данни от страна на САЩ - поне "временно", що се отнася до оръжейните доставки.

"Европа изпрати мощен сигнал на украинците - не се чувстваме изоставени", заяви Зеленски в кулоарите в Брюксел, говорейки редом до председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

🇪🇺"Europe has sent a powerful signal to Ukrainians — we do not feel abandoned", — Zelensky pic.twitter.com/1mZAONnjBD

"По време на среща с председателя на Европейската комисия Фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антониу Коща в Брюксел обсъдихме укрепването на отбранителните способности на Украйна и на цяла Европа", написа Зеленски в X.

"Противовъздушната отбрана, оръжията и боеприпасите за Украйна, навременните доставки, укрепването на украинската отбранителна промишленост, преговорите за присъединяване към ЕС, необходимостта от засилване на санкционния натиск върху Русия и противодействието на заобикалянето на санкциите - всичко това беше сред темите, които разгледахме днес", добави той.

"Благодарен съм за водещата роля в обсъждането на повишаването на отбранителните способности на Европа и укрепването на Украйна, както и за цялата подкрепа по пътя към справедлив и траен мир. Много е важно, че украинците не са сами - ние го чувстваме и знаем", заяви Зеленски.

During a meeting with European Commission President @vonderleyen and @eucopresident António Costa in Brussels, we discussed strengthening the defense capabilities of Ukraine and all of Europe.



Air defense, weapons and ammunition for Ukraine, timely deliveries, strengthening… pic.twitter.com/qRIll3liOL