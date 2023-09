Расистко-верският ефект "Кадиров" тормози руската армия в Запорожието (ВИДЕО)

Късно снощи редица руски и проруски пропагандни канали в Телеграм (включително на Владимир Рогов, назначен за зам.-управител на Запорожка област от руснаците) биха тревога, че украинската армия атакува бурно при Новопокроповка (13 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол) и Върбово (18 километра югоизточно от Орехов). Впоследствие въпросните канали биха отбой с твърдения, че руските сили удържали. А руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов в сутрешния си обзор твърди, че всъщност украинците понамалили интензитета.

(КАРТА) От ISW представят хипотеза, че все по-сериозното ангажиране в бовете в този участък на фронта на 70-ти и 71-ви полк от 42-ра мотострелкова дивизия на 58-ма руска армия предполага изтощаване и по-сериозни загуби на елитните 7-ма и 76-та дивизия на руските ВВС, които също отговарят за руската защита в този район. По-активното вкарване в боя на 70-ти и 71-ви полк позволяват на десантчиците от руските ВВС да се съсредоточат в атаки по фланговете в участъка от Орехов към Токмак и Мелитопол.

Че украинците внимават за всичко това показват видеокадри от успешен удар с HIMARS по команден пост на 24-ти полк, част от 70-та мотострелкова дивизия на руската армия. Украинците казват, че са убили 8 командващи офицери на полка с удара и са ранили още 7 офицери. Ударът е в близост до Раденск, на 24 километра югоизточно от Херсон:

The AFU hit a building in the Kherson Region, where a meeting of the command of the 24th motorized rifle regiment of the Russian Armed Forces was held.



According to some reports, 15 officers were there, 8 of them did not survive. pic.twitter.com/Es4FYvROIg — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2023

Един за всички, всички за един в руски вариант

Не бива обаче да се подценява и напрежението в руската армия – руски телеграм канали твърдят, че бойци на 71-ви полк са влезли в пререкания с военна полиция от 70-ти полк в Токмак. При това има видео на замесен в скандала, който е от Република Северна Осетия-Алания – той видимо е с рани и твърди, че военната полиция използвала сила с мотив "Русия е на руснаците", защото местни жители казали, че бил изнасилил деца с двама свои другари, което войникът категорично отрича. "Мислех, че нацистите са от другата страна (демек украинците), но те са при нас", констатира войникът.

Военного избили и пытали сотрудники военной полиции



Перед этим местная женщина обвинила их в изнасиловании и педофилии. В ответ её назвали «шмарой».



Солдат из 71 полка Арсен Темираев рассказал, что вместе двумя с соратниками восстанавливался после ранения в Токмаке… pic.twitter.com/aqjfHtSaxJ — МОБИЛИЗАЦИЯ I Новости I Что делать? (@mobilizationews) September 26, 2023

Проблемът с откровения расизъм е особено силен в руската армия. Предвид и стореното от сина на Рамзан Кадиров – Адам, въпросът се изостри и в руското общество, защото членът на Руския съд по човешките права Ева Меркачева поиска да се търси отговорност на Адам Кадиров и намекна, че на някои държавни служители в определен руски регион (Чечения) им се разминава, като извършват престъпления. Председателят на съда Валери Фадеев беше малко по-дистанциран от Меркачева, но също каза, че официални държавни лица трябва да следват установените закони и правила за отношение към арестанти: Синът на Кадиров бие арестант, баща му прави пиар на силата (ВИДЕО)

Отделно, части от 42-ра дивизия са разположени чак при Токмак (20 километра от сегашната фронова линия) и това поставя въпросът има ли изобщо ешелонирана защита в руската тактика (тоест един ешелон войници се бие срещу атакуващите украинци и ги задържа колкото може, като отстъпва в подходящ момент организирано на нови защитни позиции, а в това време друг руски ешелон контраатакува, когато украинската атака е преминала кулминацията) или всичко се хвърля да бъдат спрени украинците по линията Новопоркоповка – Върбово, а ако това не стане, ще следва значим провал? ISW продължава да смята, че по-скоро руснаците залагат на всичко или нищо в защитата на Западното Запорожие.

По другите участъци на фронта в Украйна

The 22nd mechanized brigade works on the outskirts of Klishchiivka and destroys the Russians with mortar fire. pic.twitter.com/gtGpFicf8Q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2023

При Бахмут украинците твърдят, че напредват. Говорителят на украинското командване "Изток" Иля Йевлаш посочи, че украинската армия е извършила успешни операции в близост до Ивановско и Клещеевка (6-7 километра югозапад-запад от Бахмут), Одрадовка (7 километра южно от Бахмут) и Зайцево (20 километра южно от Бахмут). Украинците казват и, че нанасят тежки загуби на 200-та руска мотострелкова бригада, която държи отбраната на северния фланг на Бахмут. Продължават и неуспешните руски опити да се контраатакува решително при Бахмут, особено от юг:

Russian media posted a video from the outskirts of Bakhmut, where nets can be seen stretched along the roads. These nets are put in place to prevent Ukrainian FPV drones to strike Russian troops and equipment.



Didn't work 😜 pic.twitter.com/YQZdErIwQT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2023

В Луганска област (линията Сватово – Кремена и направлението към Купянск) буквално не се случва нищо, освен локални боеве и въздушни удари. Изрично в сводката на украинския генщаб пише, че руснаците не са извършили никакви (пехотни) атаки. Руските източници в Телеграм също говорят най-общо – че имало боеве.

