"Мислехме, че се ражда новият Гунди, но се оказа мързеливец!": Бивш треньор на Левски за юноша на "сините"

Емблематичният бивш треньор на Левски Николай Митов гостува в подкаста на вестник „Мач Телеграф“ - „МачКаст“. В хода на обширното интервю специалистът бе попитан с кой футболист е истинско удоволствие да се работи. Наставникът изброи няколко имена, като отличи юношата на "сините" Тодор Чаворски. Когато гледал родения през 1993 година атакуващ състезател, Митов си мислел, че се ражда новият Георги Аспарухов-Гунди.

Ники Митов за талантите в Левски

"С много футболисти съм изпитвал удоволствие да работя, да не обидя някого. Асен Чандъров, Димитър Шейтанов, Димитър Костадинов, Иван Тилев, Здравко Димитров. Понякога не прекъсвах тренировката, за да ги гледам как играят. От по-опитните Борис Галчев. После в Левски – Божидар Краев. Взех го на 16 години на лагер в Австрия. Той беше голям талант, плюс Антонио Вутов. За мен Божката можеше да играе на много по-високо ниво в Западна Европа. Андриан Краев пък постигна всичко с много труд", смята бившият наставникът на Левски, Монтана, Хебър и Септември.

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"Ще ви дам и един пример – набор'93, Тодор Чаворски. Когато гледахме това, което правеше при юношите, си мислехме, че се ражда нов Гунди. Вкарваме с волета, задни ножици, всичко. След години го взех в Пазарджик и сме си говорили. Казах му, че е мързеливец. Сега, вече над 30 години обаче тренира здраво. Можеше да е нападател на Левски на голямо ниво", твърди Николай Митов, който върна лентата и до паметното 1:1 със Славия.

"На мен ми е тежко, много ми е тежко и винаги се сещам за този мач до ден-днешен. Съжалявам много, най-вече заради феновете. Всеки двубой тогава ни беше финал. Преди това Илиан свърши чудесна работа, а ние от 9 мача спечелихме срещу най-силните отбори. Литекс бяха много добри, Стоичков им беше треньор, но ги бихме в Ловеч. Победихме Лудогорец, ЦСКА... Нормално е обаче в някой двубой да не победиш, това е една игра. И тя стана. Доста време мина, но тогава нямах опит. Ако имах опит, щях да направя друго нещо. Щяхме да сме шампиони. Щях да направя друго нещо, преди мача още", разказа Жадното.

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