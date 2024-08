Недоволството от Путин е малко: На руснаците не им пука за Курска област (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинската инвазия в Курска област поне засега не води до бум на социално недоволство в Русия спрямо издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Това сочат руски социологически проучвания – с цялата условност колко точно отразяват те картината предвид ситуацията в Руската федерация, където гоненията за противопоставяне на режима са жестоки и откритото споделяне какво наистина мислиш за Путин е трудно.

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) са цитирани няколко социологически изследвания, касаещи настроенията в Русия по отношение на Путин. Всички те сочат леко увеличение на недоволството спрямо резултата от действията на управляващия режим (около 3-5 процента) и лек спад на рейтинга на Путин (също с около 3-5 процента), всичко това на месечна база – август спрямо юли. Между 12-ти и 18-ти август рейтингът на руския диктатор е паднал с 3,5% спрямо ВЦИОМ, което все пак е рекорд дори по стандартите на Кремъл. Това все пак подсказва на Кремъл, че трябва да внимава с общественото недоволство, посочва ISW – факт е, че вече над 30 месеца след старта на войната в Украйна Путин не се решава да обяви обща мобилизация.

Примерите за скритото от официалните руски канали обаче излизат в Телеграм. Поредното доказателство – пространна публикация в един от известните руски пропагандни канали "Анастасия Кашеварова". В публикацията се обръща внимание как каналът получавал "хиляди писма" от роднини (жени, майки, сестри) на руски войници, за които няма вести. В написаното се дискутира как на официално ниво комуникацията е много слаба, съответно роднините не знаят нищо за съдбата на близките си и това ги подлудява, като ги прави и лесни жертви на измами с обещания да им бъде дадена информация. И предупреждение – че след като е минало време от последната новина за близък на фронта в Украйна, най-вероятно той е загинал.

Курска област - ситуацията

Вече не може да става и дума за бърз напредък – но е явно, че украинската армия действа методично и продължава да създава сериозни неприятности на руската. Пример – украинските дронове вече достигат до град Лгов, който е една от целите на операциите на украинската армия: Руски тревоги: Украйна тръгва напред там, откъдето изтегляме войници за Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Russian emergency services inspect remnants of an FPV drone that hit a building in L'gov, Kursk Oblast, indicating that the sky over the town is now reachable by Ukrainian drones.



The bridgehead is expanding. pic.twitter.com/wpYrMXFtj2 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 30, 2024

Популярният руски военно-пропаганден канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, коментира в дневния си обзор, че боевете в Курск са основно при Коренево, по линията със Снагост. Снагост е считан за точка под украински контрол. Не спират да излизат видеокадри от украински бомбардировки по мостове (и обикновени, и понтонни) по река Сейм, което парализира руските части в Глушковска община:

A Ukrainian MiG-29 is using GBU-62 JDAM-ER bombs on bridge crossings in the Kursk region. The video was shown by the Air Force. The Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine stated that the Defense Forces have gained another 5 square kilometers in the Kursk region over… pic.twitter.com/pdYSd9nNVb — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 30, 2024

HIMARS strikes on the Russian pontoon crossings over the Seym river in the Kursk region pic.twitter.com/2NNmm4eJ4d — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 30, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в самата Украйна остава буквално потресаващо висока – 183 бойни сблъсъка на 30 август, което все пак представялва понижение след рекорда от 29 август от 215 бойни сблъсъка, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

(КАРТА) Най-горещо си остава Покровското направление – 55 отбити руски пехотни атаки там, което е в рамките на като цяло видяното на дневна база и тази седмица. По украински данни вече е имало руска атака срещу Селидово. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке вече изразява опасение, че цял сектор на фронта между Покровското и Кураховското направление ще се срине за украинците – точно преди Селидово (КАРТА). Въпросът за тази част на фронта беше анализиран от ISW още преди над денонощие – там теренът не е толкова прост, въпреки явната опасност от двата фланга за украинците, но какво ще стане със сигурност ще покаже само времето. "Рибар" например посочва, че украинската армия се е изтеглила от Карловка, същото казва и украинският телеграм канал Deep State: Недоволство и от Зеленски, и от Путин: 215 руски атаки за ден в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ukrainian authorities announce mandatory evacuation of Pokrovsk via loudspeakers. Another 30.000 65.000 people losing their economic and social existence due to Russian hordes, storming the area.

Ready for new refugees, @OlafScholz?!pic.twitter.com/5lynIWdROu — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 30, 2024

По-подробен обзор за Кураховското направление, където е имало 24 руски пехотни атаки, дава "Рибар". Ясно е, че там целта е да напредне на север, към Покровското направление, руснаците вече атакуват към Украинск – ключова точка за отбраната на Селидово. Но "Рибар" посочва, че все още украинската отбрана по линията Победа - Константиновка – Водяне се държи, макар да има руски тактически успехи и на трите места. Пробив на тази линия ще даде възможност на руската армия да мисли за превземане на Курахово и впоследствие на Угледар.

(КАРТА) Изключително сериозен става натискът на руските военни части в Купянското и Лиманското направление. Там на 30 август е имало съответно 32 и 22 руски пехотни атаки съответно. Юлиян Рьопке пише на база геолокализирани видеокадри с развяващо се руско знаме, че минимум северната част на Стелмаховка е превзета от руснаците – селото е разделено на две от река Жребец (КАРТА). Стелмаховка беше обявена за превзета от руското военно министерство още преди над денонощие. Непосредствената руска цел за Купянск и Лиман е изтикване на украинската армия на запад от река Жребец: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

В Торецкото направление ситуацията също е тежка – 16 руски пехотни атаки за последното денонощие:

Друга новина от 30 август – унгарският външен министър Петер Сиярто пак беше на посещение в Москва и се срещна с главния изпълнителен директор на "Газпром" Алексей Милер, за да обсъдят доставките на руски газ за Унгария. Според контролираната изцяло от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС, Унгария внася от Русия над половината от природния газ, който потребява (4,8 млрд. кубични метра през 2022 година и 5,6 млрд. кубични метра през 2023 година само през "Турски поток").