Недоволство и от Зеленски, и от Путин: 215 руски атаки за ден в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Продължаващата вече над 30 поредни месеца пълномащабна война в Украйна постави на страхотно изпитание не само Украйна, водена от президента Володимир Зеленски, но и Путинова Русия. Кога някоя от страните ще вземе решително превъзходство и каква всъщност ще е цената в по-дългосрочен план – въпроси, които са постоянна тема на анализ и които всъщност нямат сигурен отговор извън този, който ще даде времето.

Критиките срещу Зеленски заради Курск и Покровск растат

Първоначалното учудване и в известна степен радост от успешния украински пробив в Курска област, който започна на 6 август, 2024 година, вече почват да се забравят – заради случващото се в Покровското направление в Украйна. Каква точно е крайната цел на операция "Курск" реално не е ясно, макар да имаше официални изявления от украинска страна, че се цели изграждане на буферна зона и изтощаване на руската армия. На тази основа обаче почиват критиките заради Покровск през последните дни.

И във Financial Times (материал с автор Кристофър Милър), и във Forbes (материал на David Axe) излязоха критики към Зеленски под формата на позиции от украински анализатори и мониторингови групи. Основният ракурс – атакувахме в Курск, а фронтът в Покровското направление се срива и то заради поредица от грешки и грешни решения на ръководството, не заради недостиг на боеприпаси и дори войници, макар че например известният американски военен анализатор и бивш морски пехотинец Роб Лий вижда липса на достатъчно на брой опитни украински пехотинци в Покровското направление. Използват се определения като "тотален хаос" и "никога не съм виждал такова нещо", включително от украински войници, които са на място. "Те замръзват, не знаят какво да правят в истински бой – много бягат при първия взрив", твърди интервюиран от Financial Times украински лейтенант за новобранци, биещи се в Покровското направление, а украински командир на артилерийско звено се оплаква от липса на боеприпаси, защото били отделени за операция "Курск". А прогнозите, че Покровск е вече загубен дори преди руските части да са стигнали дотам, се увеличават, макар че украинският военен анализатор Олександър Коваленко изрично обръща внимание, че преди Покровск има десетина километра открити площи и там на руснаците ще им е трудно да минат под артилерийски огън и удари с дронове (много важна е линията Гродовка - Мирноград, където има силни украински позиции). Центърът за отбранителни стратегии на Украйна пък изчислява, че руската армия ще може да атакува директно Покровск в средата на септември, защото първо трябва да подсигури фланговете (Селидово на юг - тук в пространен анализ ISW обръща внимание на украинските позиции и че те обхващат около 20-тина километра във фланг на напредващата през Новогродовка руска армия /линията Украинск - Гирнюк/, отделно и много открит терен откъм Красногоровка /Кураховското направление/ т.е. нужда от атаки с бронирана техника и перспектива за много жертви, и Мирноград на север): Нови фронтове в Украйна: Кулминацията настъпва? (ОБЗОР – ВИДЕО)

Много жлъчен е коментар във Facebook и на украинския журналист Юрий Бутусов, който отдавна се е позиционирал като критик на Зеленски – в Торецк била пратена 32-ра украинска механизирана бригада и под командването на Юрий Ковцура тя удържала, което е пример как нещата се получават стига командването да е адекватно. Садяха цветенца, вместо да копаят и подготвят окопи, гласи друг коментар в социалните мрежи по адрес на Покровското направление. На 29 август обаче точно там няма нищо конкретно като голяма промяна на позиции извън данни на Deep State за руски напредък към Михайловка, която е на няколко километра източно от Селидово.

Курска област - разковничето

"Птичките пеят, но и се чуват взривове в далечината. Нощем има сирени за въздушна тревога. Като цяло сме добре, но Курчатов вече не е обикновен град. Казват ни, че всичко е нормално, после забраниха достъпа до Курчатовския язовир, ограничиха влизането в града. Не ни казват какво да правим, само ни обясняват, че работят" - тези знакови думи принадлежат на жител на руския град Курчатов, където се намира Курската АЕЦ. Централата е на около 30-40 километра по права линия от сегашните боеве в Курска област:

A resident of Kurchatov, Kursk region, shared information about the situation in the city. pic.twitter.com/qqeExIYJ6G — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 29, 2024

"Дадох 500 рубли за квас и малка порция картофи и кюфтета – ето така ни "приветстват" в Курска област" - това е "най-учтивото" обръщение в друг видеоклип, насочено към руските военни магазини "Военторг". Причината е повече от ясни – високи цени за нискокачествени продукти, с изтичащ срок на годност. Критиките към руските власти обаче си остават типично по-тихи и ограниченият им ефект стига до изкупителни жертви, които "опазват" Владимир Путин:

Russians complain that the Defense Ministry-affiliated company Voentorg, which sets up its food stalls in the Kursk region, charges Kursk civilians 3-4 times more for regular food that is often expired. For example, they charge nearly £10 for a pack of crisps (in Russia!). pic.twitter.com/s7jPndsYyc — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 29, 2024

(КАРТА) Междувременно, руски военно-пропагандни канали като "Русич" и "Архангел Спецназ" обявиха, че Тьоткино (в Глушковски район) е напълно откъснато от украинците. Отваря се нов фронт към Коренево, опасява се "Архангел Спецназ". Вече има и коментари колко руски войници са в капан в Тьоткино – говори се за между 1000 и 3000, но информацията идва само от руски канали в Телеграм.

Геолокализирано видео показва украински напредък и в Нижная Паровая (северно от Суджа), и в Нечаев. Известният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар" обобщава, че боеве текат в пет района на Курска област и още не иска да признае, че при Тьоткино руснаците са обкръжени. А изпълняващият длъжността губернатор на Курска област Алексей Смирнов обяви създаване на доброволческо формирования "БАРС-Курск", което е още един сигнал, че руският диктатор Владимир Путин не смята засега да пази областта с най-силните части на руската армия, ангажирани в Покровското направление. Според полковник Виталий Саранцев, говорител на харковското командване на украинската армия, руснаците ще създадат още формирования "БАРС-Брянск" и "БАРС-Белгород" и в тях ще има около 5000 войници общо. Полковник Саранцев посочи и, че в северната част на Харковска област оставащите руски части вече предимно се отбраняват, за разлика от други големи направления на фронта в Украйна:

The AFU is present in Nechaev and Nizhnyaya Parovaya in the Kursk region and high likely controls it. Geolocated footage shared by Russian sources show Ukrainian positions north of both towns being attacked. Recently, Russians already confirmed the AFU was operating close to both… pic.twitter.com/0UmlYqjTXm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 29, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За четвърти пореден ден руската армия подобрява дневния рекорд по брой пехотни атаки в Украйна. За пръв път те са над 200 – общо 215 по целия фронт. Учудващо или не обаче, в Покровското направление няма рекорд – 58 атаки, а само тази седмица имаше ден с 60. Сутрешната сводка на украинския генщаб обаче сочи още 6 направления с двуцифрен брой руски пехотни атаки – и е ясно, че руският натиск се засилва в Кураховското направление. То е второ по брой атаки, цели 38 по линията Красногоровка – Константиновка – Григоровка. Има 17 атаки и в участъка на фронта "Времеевски", който е при Велика Новоселка – от юг на Угледар. В последните дни именно Угледар е отново на фокус за руснаците, заедно с Курахово – по път Т0524 те успяха да заемат някои участъци и се мъчат да преминат през Водяне, за да могат отново да атакуват директно Угледар. Всъщност вече има коментари, че евентуална загуба на линията Угледар – Курахово може да доведе до колапс и на украинските защитни позиции в Запорожка област, защото руската армия ще може да нанесе флангови удар. Но "Рибар" отново обръща внимание, че украинската армия всъщност се готви за офанзива в Запорожка област – от Васильовка към Запорожката АЕЦ или Токмак, като вече имало 4 подготвени бригади за тази цел.

В Торецкото направление е имало 21 руски пехотни атаки, като политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке директно обяви село Пивнично, източно предградие на Торецк, за превзето (КАРТА). Дори "Рибар" обаче не говори така – руският канал твърди, че по-голямата част от селото е превзето и се хвали с боеве за централната градска болница в Торецк, която се намира в югоизточната част на града.

The 78th Separate Air Assault Regiment damaged/destroyed two Russian BMPs. Their assault ended before it started. pic.twitter.com/1gTiIAALkh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 29, 2024

Най-после новини от Купянското и Лиманското направление – там общо е имало 48 руски пехотни атаки (25 към Купянск и 23 към Лиман), а Deep State отчита руски напредък вече на запад от Пищане, което и "Рибар" посочва – става въпрос за района на Табаевка. Има и геолокализирани кадри от училището в Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) - руски войник издига руското знаме: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

И тази нощ Русия обстреля Украйна с дронове "Шахед". От 18 изстреляни са свалени 12, още 4 са паднали заради електронно заглушаване съгласно сводката на украинските ВВС.