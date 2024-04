Нивото на река Ишим в Тюменска област достигна исторически максимум (СНИМКИ+ВИДЕО)

„Нивото на река Ишим не намалява. Тя дори се увеличи заради валежите вчера. Историческият максимум от (12,15 метра) е достигнат“, казва губернаторът на област Тюмен Александър Мур в Telegram, цитиран от The Moscow Times. „Водата вече е по-висока от асфалта на някои места, но насипът предпазва магистралата (Тюмен-Омск) от преливане“, добавя той. Според Мур високото ниво на водата в река Ишим е довело до задръстване, което се простира на около 60 километра от двете страни на магистралата Тюмен-Омск.

От началото на април Русия и съседен Казахстан се борят с опустошителни наводнения заради които се наложи евакуацията на десетки хиляди хора. Пролетните наводнения, причинени от топенето на лед, са често срещани в някои части на Русия, но тазгодишните обилни валежи, съчетани с необичайното топло пролетно време, доведоха до евакуацията на хиляди заради сериозни наводнения.

Властите в Тюменска област обявиха извънредно положение на 8 април поради повишеното ниво на реки, като в два района бяха разпоредени задължителни евакуации. Длъжностни лица по-рано казаха, че река Ишим ще достигне пикови нива около 23-25 април. В средата на април регионалните власти призоваха жителите да напуснат домовете си, тъй като близките реки Ишим и Тобол се повишиха до опасни нива.

