"Няма да спечелят": Украйна видя какво я чака, ако Тръмп е президент. ВСУ контраатакуват на фронта (ВИДЕО)

"Много хора загинаха, много повече, отколкото си мислят. Можете да удвоите тези цифри, а може би и да ги утроите. Той (Байдън) не направи нищо, за да го спре", заяви Тръмп.

Former President Donald Trump claimed that Russia would not have invaded Ukraine if he had been in power, and that he would decide the Ukraine conflict before his potential inauguration. He criticized Ukrainian President Zelenskyi for taking $60 billion from the US, called… pic.twitter.com/B8bXOZWBbC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 28, 2024

Тръмп: "Украйна няма да спечели"

"Украйна няма да спечели тази война. Те нямат хора, нямат войници. Те загубиха толкова много хора. Загубиха тези велики градове със златни хилядолетни куполи - и всичко това заради него (Байдън) и глупавите решения, които взе. Русия никога нямаше да нападне, ако аз бях президент", твърди републиканецът, без да споменава колко хора е изгубила Москва на бойното поле.

Тръмп отново заяви, че Байдън "е насърчил Русия да нападне" заради изтеглянето на американските войски от Афганистан през 2021 г. "Това беше ужасен срам, най-срамният момент в историята на нашата страна. Когато Путин го видя, той каза: "Знаете ли какво, мисля, че ще стигнем дотам". Това беше неговата мечта. Говорих с него за неговата мечта. Разликата е, че той никога не би нахлул в Украйна (при друг президент на САЩ)", продължи Тръмп. Самият Путин твърди, че заради разширяването на НАТО до границите на Руската федерация е започнала война в Украйна през февруари 2022 г., а не заради неговото решение да не зачита териториалната цялост и суверенитета на по-малката си съседка.

Тръмп също така отбеляза, че по време на своето президентство Путин не е отнел нито една земя. "Русия отне много земя при Обама, при Байдън. Но не и при мен. Путин знаеше, че не може да си играе с мен. Войната в Украйна не трябваше да започва, а сега той ще превземе Украйна", твърди републиканецът, който се надява да се върне в Белия дом след изборите наесен. Той отново посочи, че можел да спре войната, но пак не каза как точно ще се случи това.

Тръмп все пак не прие ултиматумите на Путин, че диктаторът ще седне на масата за мирни преговори само ако "нито един украински войник не остане" в незаконно анексираните от него Херсонска, Запорожка, Луганска и Донецка област. Републиканецът обаче не даде ясен отговор дали би се съгласил руснаците да запазят украинските земи, които вече са завзели, ако това би сложило край на войната. Припомняме, че Руската федерация не контролира на 100% нито една от анексираните 4 украински области.

Байдън: "Трета световна война", ако Тръмп спечели

Байдън разкритикува думите на Тръмп за войната в Украйна. Той каза, че никога не е "чувал толкова много глупости" през живота си. Настоящият американски лидер също така предупреди, че ако Русия победи в Украйна, съществува риск руснаците да нападнат други държави, по-специално Беларус и Полша.

Демократътът твърди, че републиканецът е способен да доведе американците до глобална конфронтация. Байдън заяви, че Третата световна война може да започне, ако Тръмп спечели изборите. "Ако искате Трета световна война, нека той да спечели", каза американският държавен глава.

Според него едно действие във връзка с войната в Украйна може да доведе до глобален конфликт. "Просто позволете на Путин да превземе Киев... тогава ще имате война", смята лидерът на Щатите.

Сводката на Генералния щаб на украинската армия от снощи, 27 юни, показва, че през изминалото денонощие по протежение на целия фронт са се състояли 119 бойни сблъсъка - т.е. с три повече на дневна база. В Торецкото направление (южно от Часов Яр) са осъществени почти толкова руски атаки, колкото има в най-горещата точка от фронта - Покровското направление, на запад от Авдеевка. При Торецк е имало 26 сблъсъка, а в другата посока - 27.

В Покровското направление "врагът не изоставя опитите да проникне в бойния ни ред в районите на Воздвиженко, Новоалександровка, Евгенивка, Прогрес, Новоселовка Първа, Карловка и Уманско. 26 от нападенията са блокирани, а едно продължава, съобщи снощи генщабът. Руснаците са загубили над 300 войници за денонощието, гласи още информацията.

От 26-те атаки в Торецкото направление продължава само една, смята генщабът. Атакувани са били районите на Дружба, Железно, Северно, Торецк и село Ню Йорк.

Руските сили поддържат темпото на настъпателните си операции по посока на Торецк, откакто се активираха в района на 18 юни, но понастоящем вероятността за бързи руски успехи край Торецк е малка, анализира в днешния си обзор американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Досега руснаците са ангажирали само ограничени сили за тази операция, което подсказва, че те продължават да дават приоритет на постепенния напредък чрез последователни раздробяващи атаки пред оперативно значимите успехи чрез бързи маневри.

Руските настъпателни операции в посока Торецк показват, че военното командване не смята за осъществима мащабна операция за настъпление към Константиновка (на северозапад от Торецк) от няколко оперативни направления. Константиновка е южният край на пояс от четири големи украински града, който съставлява гръбнака на украинската отбрана на Донецка област, и руските сили отдавна се стремят да превземат градове в тази укрепена зона. През април 2024 г. руснаците постигнаха сравнително бързи тактически успехи северозападно от Авдеевка. По това време ISW оценяваше, че те може да са възнамерявали да напреднат на север по магистрала Н-20 (Донецк - Константиновка) към самата Константиновка от юг, за да подкрепят бъдещи настъпателни операции от Часов Яр към Константиновка от изток. През последните месеци обаче руските сили не успяват да превземат Часов Яр или да постигнат по-нататъшни значителни тактически успехи в града, а темповете на руското настъпление северозападно от Авдеевка оттогава значително се забавят. Руска операция за настъпление на север по магистрала Н-20 и на запад от Часов Яр би довела и до оперативно обхващане и обкръжаване на украинската групировка в района на Торецк - значително начинание, което руските сили редовно не успяват да постигнат срещу други украински групировки по време на пълномащабната инвазия.

Бавните руски настъпателни операции в посока Торецк са в съответствие с формулираната от руския диктатор Владимир Путин теория за победа, според която руските сили ще могат да продължат постепенното напредване за неопределено време, да попречат на Украйна да проведе успешни оперативно значими контраофанзивни операции и да спечелят войната на изтощение срещу украинските сили.

Останалите направления от фронта

В Харковското направление е имало три атаки на руснаците, като и трите са били неуспешни, твърди украинският генщаб. Те са се състояли при Вовчанск (Волчанск - на руски език), Липци и Сотнически казак. Украинците пращат резерви при Вовчанск, твърди популярният Телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

Украинските защитници вероятно са победили елитната руска 83-та въздушнодесантна бригада във Волчанск, пише Forbes. "Напредването на Русия към Деня на победата се превръща в кървава баня... за руските войски", пише изданието. Отбелязва се, че може би целта е била да се завземе широк и дълбок участък от територията, за да се приближи тежката артилерия до Харков или дори да се напредне към самия град.

Reportedly the first footage of a Ukrainian Air Force MiG-29 lobbing a pair of French-supplied AASM extended range bombs.



The Ukrainian Fulcrum flies at low altitude, pitches up, releases the guided bombs, literally tossing them, before completing the turn and heading home. pic.twitter.com/THBwfZpgi7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 27, 2024

В Кураховското направление - т.е. Красногоровка - е имало 18 бойни сблъсъка, като два от тях продължават. В посока Купянск руснаците са осъществили 10 неуспешни нападения, в Лиманското направление са отблъснати четири от осем атаки, а в Сиверското - 6 от 6. При Часов Яр - Краматорското направление - е имало 6 нападения, като три от тях продължават, гласеше сводката на генщаба от снощи.

Украински контраатаки в няколко посоки

В Часов Яр украинските сили проведоха малка контраофанзива, като изтласкаха руските военни от част от района на високите сгради в източния микрорайон Канал, съобщи украинският профил NOELReports в X - той следи изкъсо военните действия.

На изток от Синковка, Харковска област, украинските сили преодоляха неотдавнашните загуби и си върнаха стратегическите позиции, които бяха щурмувани през последните 48-72 часа. Геолокализирани кадри потвърдиха това настъпление.

Kreminna direction: Ukrainian forces managed to kick out Russian forces east of Terny in the area of two forest strips. The situation is dynamic, but Russians haven't managed to advance in 1-2 weeks, and are facing consequences now. pic.twitter.com/SJBi7vDAl0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2024

При Кремена украинските сили успяха да изтласкат руснаците източно от Терни в района на две горски ивици. Ситуацията е динамична, но руснаците не са успели да напреднат в продължение на 1-2 седмици и сега са изправени пред последствия, пише NOELReports.

