Нов руски обстрел с ракети и дронове по Украйна (ВИДЕО)

Военновъздушните сили на Украйна (ВВС) съобщават, че са изстреляни общо 18 крилати ракети Х-101 и Х-555. Това е направено от руска територия - стреляли са 9 Ту-95 от района на Оленегорск, Мурманска област, и 2 Ту-160 от района на Каспийско море.

От 18-те ракети са свалени 15, като нито една от изстреляните по Киев не е успяла да премине през украинската ПВО. Срещу украинската столица са изстреляни и дронове, но те също не са успели да поразят каквото и да е, съобщава администрацията на Киев.

В Павлоград, Днепропретровска област, обаче има поразени цели. Ранени са 25 души, засегнати са 19 по-високи сгради и 25 къщи:

От руска страна има съобщение за поразена украинска ПВО система в града, както и оръжеен склад:

Russian claim they hit an air defense system and associated ammunition.