The Telegraph: Тръмп май загря, че Путин го прави на глупак

"Лъжа. Бомба. Лъжа. Бомба." Така британското издание The Telegraph описва стила на преговори на руския диктатор Владимир Путин за край на агресивната му война в Украйна. И изглежда дори американският президент Доналд Тръмп започва да го осъзнава. "Само ден след предполагаемия пробив в разговорите в Рияд относно спиране на атаките в Черно море, руски дронове отново връхлетяха Харков, унищожавайки жилищни сгради и магазини и ранявайки 21 души", припомня изданието.

По-рано този месец Тръмп разговаря с Путин, а Белият дом изрази оптимизъм, заявявайки, че "подобрени двустранни отношения между САЩ и Русия биха имали огромни ползи" и че "постигането на мир ще донесе икономически сделки и геополитическа стабилност". Още: 24 часа - абсурд, 100 дни - пак не: САЩ с ново обещание за край на войната в Украйна

Но само дни по-късно Кремъл показа, че играе по своя собствена схема. Руски представители седнаха на масата с американските си колеги в Саудитска Арабия и се договориха за частично примирие, което трябваше да спре атаките срещу енергийната инфраструктура. Путин дори заяви, че е наредил отмяна на планиран удар. Снощи обаче руските ракети се изсипаха над Киев, убивайки цяло семейство в съня им.

Сценарият се повтори и тази седмица. Руски представители обявиха, че е постигнато споразумение за прекратяване на военните действия в Черно море, което ще позволи свободен износ на руска пшеница и торове. Това обаче се оказа поредната манипулация – нито едно от тези стоки не е под санкции или ограничения. Още: Опасен прецедент: Капанът на Путин за Черно море е напът да щракне, САЩ са вътре

Истинската цел на Кремъл е друга: свободен коридор за руските петролни танкери и възможност за връщане на разбития Черноморски флот в Севастопол, откъдето беше принуден да се изтегли след украински ракетни удари. Но докато делегатите напускаха преговорите, 86 дрона Shahed, произведени в Иран, бяха подготвени, въоръжени и изстреляни към Харков. Над 20 от тях пробиха украинската противовъздушна отбрана, донасяйки още разрушения и смърт на изтощените жители на града – точно в момента, в който Путин говореше за мир.

Журналистът Оуен Матюс подчертава, че Путин не действа като лидер, който има сериозни намерения за мир. Напротив, въздушните му атаки изглеждат като демонстративно предизвикателство към Белия дом. Всяка негова „отстъпка“ на масата за преговори в Рияд всъщност носи ползи за Русия и нанася щети на Украйна. Още: Даваш твърде много на Путин: Най-верният чужд съюзник на Тръмп го критикува за Украйна

Тръмп често е критикуван, че е твърде благосклонен към Путин, но авторът отбелязва, че руският лидер може фатално да подцени горещия темперамент на американския президент, неговата чувствителност към унижението и колосалната икономическа и военна мощ, с която разполага.

