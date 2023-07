Нови взривове в Макеевка, под прицел е нефтено депо (ВИДЕО)

Пет цистерни с петрол са се запалили, което е довело до експлозия, а огънят е обхванал близките дървета. Засега няма информация за пострадали.

Explosions sounded again in occupied #Makiivka



As a result of shelling, a fire broke out at an oil depot in Makiivka. Five oil tanks caught fire, which resulted in an explosion, and the fire spread to nearby trees.



There is no information about casualties so far.



