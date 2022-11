Оценка от САЩ: Пригожин почва да действа като сепаратист в самата Русия

ISW прави анализ на няколко публикации в телеграм канала на Пригожин. В тях руският олигарх, по оценка на американския тръст, индиректно прави внушение, че ЧВК Вагнер е стълб в поддържането на руското единство. По думите му, руският народ, руският бизнес, руското правителство и руската армия трябва да станат едно цяло, за да се борят за руския суверенитет. Олигархът уточнява, че Русия има всичко необходимо да го постигне – "силен президент", "сплотена армия", "най-великия народ на планетата" и веднага добавя, че ЧВК Вагнер отправя поздрави за празника и че е "с вас". Но Пригожин всъщност не отговаря на изричен въпрос дали при срещата си с бизнесмени в Курс за Деня на единството в Русия (4 ноември) е говорил за създаване на народна милиция – поредна паралелна структура, която няма да е контролирана от руското военно министерство.

За ISW тази медийна изява на Пригожин е пореден пример за тънък сарказъм в явния му стремеж да стане независим политически фактор в Русия. Американските експерти напомнят, че точно в Курска област беше обявено изграждането на втора и трета линия на отбрана, по подобие на т.нар. линия Вагнер на руско-украинската граница между Луганска и Белгородска области. От тази гледна точка срещата на Пригожин с бизнеса в Курск вероятно е опит той да подсили влиянието си, смятат от ISW. И добавят, че думите на олигарха за сплотената армия звучат като сарказъм предвид безбройните случаи на директни критики и нападки от негова страна срещу руското военно министерство – т.е. официалната държавна структура, отговаряща за руската армия. ISW напомня и, че единственият участък на фронта в Украйна, в който Русия все още атакува, е Донецка област и точно там ЧВК Вагнер е основна ударна сила, без която руската армия едва ли щеше да оказва натиск при Бахмут.

Военните действия в Украйна

💪🇺🇦 Armed Forces of Ukraine are coming



Somewhere in the #Kherson region. pic.twitter.com/ZaXEgQPzxV — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2022

В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия са изнесени потвърдени данни за нанесени загуби на руската армия в Херсонска и Запорожка област. Успешни украински удари е имало в Чуланивка и Басан – убити са около 50 руски войници и са унищожени 10 единици руска военна техника, казват от украинския щаб. В Полохи и Марфопил също е имало успешни украински обстрели – убити са 80 руски войници и са унищожени 20 единици военна техника, твърдят украинците. Популярният руски телеграм канал "Рибар" съобщава за интензивен украински артилерийски обстрел по цялата фронтова линия в Николаевска област, както и украински удари по цели при Петропавловка, Дудчани (това са точки за атака на Берислав) и дори удари с HIMARS по цели в самия Херсон. Според украински данни са ударени три руски плавателни съда, използвани за превоз на хора и товари до Антоновския мост.

Според данни на украинското партизанско движение, руснаците се готвят за сериозна защита на Нова Каховка, като минират дори канализацията на града. На 13 километра от Нова Каховка, при Олховка, украинците са ударили руска военна колона с артилерийски огън – колоната е чакала да прекоси Днепър. Освен това, по данни на украинското командване "Юг" руските окупатори продължават да унищожават цивилни плавателни съдове и вече са разрушили 50 такива – явно за да не могат украинците лесно да прехвърлят река Днепър и да подгонят руските части при бъдещо отстъпление на руснаците.

В Луганска и Харковска област украинската армия продължава да осъществява офанзивни операции по цялата линия Сватово – Кремена. Видеокадри показват успешен украински удар по руски брониран автомобил при Орлянско, т.е. на 30 километра северозападно от Сватово. Руското военно министерство съобщава за украинска атака при Куземивка, на 13 километра северозападно от Сватово, като има данни от "Рибар", че украински части са пресекли река Жребец и атакуват по цялата линия Куземивка – Кремена. От украинска страна има съобщение за отблъснат опит за руска контраатака при Билохоривка.

Location: south of Orlyans'ke (Орлянське), Kharkiv Oblast at

49.678957, 37.922917 https://t.co/HaCB8tRju0 @GeoConfirmed

112th Territorial Defense Brigade strikes Russian armoured vehicle with a kamikaze drone pic.twitter.com/PQYk2ZkHLk — blinzka (@blinzka) November 5, 2022

This is how Bakhmut looks like now pic.twitter.com/HKSq4GshDh — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 5, 2022

В Донецка област, също няма особена промяна. През изминалата нощ украинците съобщават за отбити руски атаки в Бахмутска област, Опитно, Берестово, Майорск, Макеевка, Маринка, Павловка и Ямполивка. При Павловка, направлението към Вухледар, има и геолокализирани кадри, доказващи, че украинските военни успешно спират руския натиск. Специално за Опитно "Рибар" твърди, че е имало украинска атака срещу позиции на ЧВК Вагнер, но тя била отбита. Има руски твърдения, че украинците правят постоянно ротации южно от Бахмут – при Иванград и Весела Долня, за да спират атаките на ЧВК Вагнер.

