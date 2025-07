Огън пламна в руски мол, загина пожарникар (ВИДЕО)

Спасител е загинал при гасене на пожар в търговски център в Новошахтинск, Ростовска област на Руската федерация, съобщи на 24 юли ръководителят на местната администрация Сергей Бондаренко. Друг служител на Министерството на извънредните ситуации е ранен. По време на пожара универсалният магазин е бил затворен и в него не е имало посетители. Причините за пламналия огън са неизвестни. По-късно се разбра, че има още една жертва - тялото на загинал служител е намерено на мястото на пожара, обявиха от Министерството на извънредните ситуации.

Продължава издирването на още един служител на универсалния магазин.

Заместник-началникът на противопожарната служба е пострадал - той е настанен в болница със сериозни изгаряния на краката.

Пожарът е избухнал около 8:30 ч., когато в търговския център все още не е имало посетители. Въпреки това местоположението на няколко служители на центъра все още не е установено, съобщи Telegram каналът "112".

Следобед пожарът бе локализиран на площ от 1300 квадратни метра, а по-късно - потушен.

Има неофициална информация, че пожарът е пламнал в зона, където са се съхранявали дронове за фронта - според информация на беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

