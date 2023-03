ООН: Над 10 милиарда души ще се родят до края на века

По думите му именно за това защитата на интересите на бъдещите поколения започва с удвоени усилия за постигане на мир, устойчивост и равенство в настоящето.

Гутериш отчете, че живеем в период на голяма несигурност и рисковете, пред които сме изправени, нарастват и стават все по-сложни.

"Засиленото международно сътрудничество е единственият начин, по който можем да отговорим адекватно на сложните глобални шокове", смята генералният секретар на ООН. ОЩЕ: Генералният секретар на ООН пристига в Киев, за да обсъди зърнената сделка

More than 10 billion people are projected to be born before the end of this century.



Safeguarding the interests of future generations starts with redoubled efforts to achieve peace, sustainability and equality in the present.