Отговорът на Путин за западните ракети: За пръв път ракета с няколко бойни глави - по Днипро (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин и силите под негов контрол отговориха на западното разрешение Украйна да използва далекобойни ракети за удари по цели в Русия, като за първи път използваха междуконтинентална балистична ракета за удар по украинска територия.

Още: Украински военен пилот със съвет какво да се прави, ако Русия изстреля 50-тонната си междуконтинентална ракета РС-26

На 21 ноември, между 05.00 и 07.00 ч. местно време, руските войски атакуваха с ракети от различни видове град Днипро в Днепропетровска област - по-конкретно, предприятия и критична инфраструктура. Междуконтинентална балистична ракета е изстреляна от Астраханска област на Руската федерация, от Тамбовска област с изтребител МиГ-31К е изстреляна аеробалистична ракета Х-47М2 „Кинжал“, а от стратегическите бомбардировачи Ту-95МС са полетели 7 крилати ракети Х-101, обявиха Военновъздушните сили на Украйна.

New footage shows a wider view of the impacts in Dnipro this morning. pic.twitter.com/LCyAggFS8y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2024

В сводката си те не уточняват какъв тип е междуконтиненталната балистична ракета. Посочват обаче, че има 0/1 свалени ракети "Кинжал" - гордостта на издирвания от Трибунала в Хага Путин. Шест от седемте ракети Х-101 са унищожени от ПВО, посочват украинските ВВС.

Още: Експерти: Русия демонстрира способности за ядрен удар с атаката по Днипро (ВИДЕО)

Русия не е потвърдила използване на междуконтинентална балистична ракета - особено комично беше, че по време на брифинг на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова се обади мъж, който ѝ каза да не коментира темата. Но руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" съобщи, че е обстреляно машиностроителното предприятие "ЮжМаш", без да коментира дали обстрелът е успешен или не.

It’s almost funny. During the press-conference today, a mysterious voice calls the speaker of 🇷🇺 MFA & tells her to say nothing about ballistic missile strike against 🇺🇦 Dnipro last night.



The press hears every word though.#StandWithUkraine pic.twitter.com/3krBKQEdkA — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) November 21, 2024

Според "Украинска правда", която цитира източник от украинските ВВС, използваната ракета е РС-26 "Рубеж". Петдесеттонното оръжие е потенциален носител на ядрен заряд.

Още: "Противоотровата", която САЩ може да даде на Украйна за междуконтиненталната балистична ракета "Рубеж" (ВИДЕО)

Ракета с няколко бойни глави

В социалните мрежи се появиха предполагаеми кадри от нощния удар с балистична ракета в Днипро. Те сочат използването на ракета с т.нар. множествено независимо насочващо се летателно средство за връщане (MIRV), което ѝ позволява да носи няколко бойни глави.

Има и кадри, показващи как фрагмент от свалена ракета се е забил в електрически кабели.

Alleged footage of the nighttime Russian ballistic missile strike in the city of Dnipro. The footage suggest the use of a missile with a multiple independently targetable reentry vehicle (MIRV) which allows it to carry multiple warheads. pic.twitter.com/bJvLoBFTVT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2024

Още: За момента Зеленски не вижда връщане на окупирани украински земи със сила (ОБЗОР - ВИДЕО)

Щети и ранени

"В резултат на вражеска атака в Днипро тази сутрин е повреден рехабилитационният център за хора с увреждания. Котелното помещение е частично разрушено, няколко десетки прозореца са счупени. Там няма пострадали хора", съобщи областният управител Серхий Лисак в Telegram.

In #Dnipro, an industrial enterprise was damaged as a result of an early morning strike. There were also two fires in the city, - regional military administration.



In the photo, one of the debris of the downed missile hangs directly on the wires. pic.twitter.com/Sec156kbpB — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2024

Освен това има разрушения в гаражната кооперация. Там е възникнал пожар и има щети по 9 гаража.

Едно промишлено предприятие също е с щети след нападението, както и две частни къщи. В едната от тях е избухнал пожар, който е бил потушен.

Преди това са били ранени двама души. На 57-годишен мъж е оказана медицинска помощ на място, а 42-годишна жена е била откарана в болница.

Още: Унгария ще се пази с ПВО от руски отговор срещу далекобойните ракети на Украйна

Лисак съобщава и за 15 пострадали при отделно нападение по град Кривой Рог в областта - родния град на Володимир Зеленски. Сред тях има и двама тийнейджъри - 17-годишно момче е откарано в болница заедно с още 8 ранени. Нанесени са щети по административна сграда и частни къщи.

"Комуналните служби работят на местата на аварията. Националната полиция приема заявления за нанесени материални щети. Предоставя се психологическа помощ и материали за бързи ремонти", обобщи Лисак.

Още: Нова заплаха: С колко междуконтинентални балистични ракети разполага Русия?

Отговорът на Русия за далекобойните ракети

Всичко това се случва след даденото от САЩ, Великобритания и Франция разрешение Украйна да използва техни далекобойни ракети за нанасяне на удари по военни обекти на руска територия. Става въпрос за ATACMS и Storm Shadow/SCALP, които вече влязоха в действие.

Първо ракети ATACMS поразиха оръжеен склад на руските ракетни войски при град Карачев, Брянска област, а вчера ракети Storm Shadow взривиха сграда в района на село Марино, Курска област: Ракети Storm Shadow удариха имот на Путин: Какво се знае (ВИДЕО и СНИМКИ).

Междувременно диктаторът Владимир Путин промени ядрената доктрина на Русия. Тя гласи, че мащабна атака от неядрена държава, но с подкрепата на ядрена сила, може да предизвика ядрен отговор от Москва: Блъфираме с ядреното оръжие, мислещите са наясно: Близък до Путин източник.