Нова заплаха: С колко междуконтинентални балистични ракети разполага Русия?

Украинските военновъздушни сили предполагат, че в ранните часове на 21 ноември Русия е изстреляла срещу Украйна междуконтинентална балистична ракета (според експерти става дума за РС-26 „Рубеж“).

Това беше първото в историята бойно използване на оръжие от класа на междуконтиненталните балистични ракети и може да е репетиция за ядрен удар, твърди специализираното украинско военно издание Defense Express. Украинските власти извършват експертна оценка, за да определят окончателно вида на използваното оръжие, съобщи президентът Володимир Зеленски.

На този фон, съвсем логично, възниква въпросът с колко междуконтинентални балистични ракети може да разполага Русия. Отговорът на този въпрос дава представа по-специално за това колко скъпо би могло да струва на руснаците използването на такова оръжие по време на удара по Днипро днес и в какъв мащаб те могат да произвеждат подобни ракети като цяло.

Defense Express представи обобщени данни от три източника - Военният баланс 2024, справочникът на Бюлетина на атомните учени за руския ядрен арсенал и годишникът на СИПРИ 2024 (Стокхолмски международен институт за изследване на мира). И в трите случая информацията е към началото на 2024 г., така че е логично тези изчисления да не съдържат данни за евентуалното наличие на РС-26 „Рубеж“.

Точно в началото на настоящата година Русия е разполагала с общо 521 междуконтинентални балистични ракети с наземно и морско базиране. За натрупването на такъв арсенал са били необходими повече от две десетилетия работа на руския военнопромишлен комплекс.

