Отломки от свален дрон паднаха върху блок в Одеса, има жертви (ВИДЕО)

Руснаците са използвали произведени в Иран дронове Шахед-131 и Шахед-136, за да атакуват региона. Според доклада на командването всички безпилотни машини са били унищожени от украинските сили.

Отломки от нападението обаче са паднали върху висока жилищна сграда в един от кварталите на Одеса, като са предизвикали пожар. Той вече е потушен. Взривната вълна е повредила части и от околните жилищни сгради.

На 9 юни руските сили атакуваха и Херсон по време на продължаващите усилия за евакуация, като раниха трима души, включително непълнолетно момиче, предаде Областната прокуратура.

A tear near the attacked apartment building in #Odesa. pic.twitter.com/xWygdY4nsG