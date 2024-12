Папата подари на палестинския президент барелеф с надпис "Мирът е крехко цвете" (ВИДЕО)

Папа Франциск подари на палестинския президент Махмуд Абас барелеф с надпис "Мирът е крехко цвете". Това се случи по време на среща, продължила 30 минути между тях, след която президентът Абас се срещна с държавния секретар на Светия престол, кардинал Пиетро Паролин, и секретаря на Светия престол по отношенията с държавите, архиепископ Пол Галахър, съобщиха от информационния канал на Ватикана - Vatican News.

Припомняме, че главата на Римокатолическата църква направи подобен подарък и на президента на Украйна Володимир Зеленски. Украинският президент получи обаче бронзов плакет с разцъфнало цвете и надпис „Мирът е крехко цвете“, след което той подари от своя страна на папата картина от клането в Буча. ОЩЕ: "Мирът е крехко цвете" и спомен за клането в Буча: Папата и Зеленски си размениха подаръци (ВИДЕО)

От своя страна резидентът Абас подари на Франциск картина, изобразяваща го с папата, и една, изобразяваща папата по време на посещението му във Витлеем през 2014 г., както и икона на Свети Порфирий, покровителят на Газа – дар от патриарх Теофил, гръцкия православен патриарх на Йерусалим.

🎥 HIGHLIGHTS | Pope Francis met at the Vatican with Palestinian President Mahmoud Abbas. The two discussed the need for a ceasefire in Gaza, the Catholic Church’s role in the region, and the hope for a return of pilgrims to the Holy Land. pic.twitter.com/MeOkBmigje