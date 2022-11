Пленени руснаци: Командирите избягаха първи, нашите стреляха по нас (ВИДЕО)

Повечето от пленените са жители на Москва и Московска област.

На видеото се виждат 21 мъже, облечени в камуфлажни дрехи. Те се представят за военнослужещи от 9-ти полк и разказват, че са ги хвърлили в мокри окопи, не са яли и пили три денонощия и не са могли да се свържат с близките си. По думите им командирите са "избягали първи", когато е започнал обстрелът.

"Не отивайте на тази война, това не е вашата война и изобщо не е война. Командването ни изоставя." казва един от мобилизираните.

"Своите по свои стрелят. Седяхме три денонощия, по нас стреляха свои. Казваме го, както беше, не лъжем", разказва друг. По думите им от момента на мобилизацията не е минал и месец до изпращането им на фронта: "Хвърлят ни веднага на първа линия, просто като месо".

