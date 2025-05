Подозрение на британските служби: Путин е поръчал палежите срещу Стармър

Русия може да е замесена в трите палежа в имоти, свързани с британския премиер Киър Стармър, който е един от активните европейски лидери в преговорите за прекратяване на руската агресия в Украйна. Този версия разследват британски служители по сигурността, съобщава Financial Times, позовавайки се на информация от високопоставени лица от Уайтхол. Припомняме, че палежите са били на 11 май, а за тях обществеността научи няколко дни по-късно.

Двама украинци и румънски гражданин са обвинени в заговор за извършване на палеж с намерение да застрашат живота във връзка с пожарите. Полицията каза, че триото е заговорничило с „други неизвестни“.

Високопоставени представители на Уайтхол обаче казаха, че британски служители разследват дали актьори в Русия може да са вербували триото, обвинено в предизвикването на пожарите. ОЩЕ: Палеж в имот на британския премиер: Има задържан

Докато командването за борба с тероризма ръководи разследването - тримата заподозрени са обвинени в престъпления, а не в престъпления срещу националната сигурност.

Прокурорът Сара Пржибилска каза в съда, че предполагаемият заговор в момента е „необясним“. От своя страна самият Стармър каза, че пожарите са „атака срещу всички нас, срещу демокрацията и ценностите, които защитаваме“.

Нещо повече - тези инциденти идват на фона на засилената руска кампания на саботаж и насилие в цяла Европа през последните 18 месеца, докато войната на Москва срещу Украйна бушува и западните нации притиснаха руската икономика със санкции.

