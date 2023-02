Пожар се разгоря край Севастопол, има загинали (ВИДЕО)

Огънят е пламнал на улица „Нефтяная“ 15 и според „Телеграм“ канала Mash, който споделя и видео от инцидента, са загинали осем души.

Пожарът е започнал около 2 ч. сутринта в 36-стайна модулна сграда, в която са живеели строителите на магистрала "Таврида". Техни колеги твърдят, че са спели, когато това се е случило. Вероятно става дума за късо съединение.

Според беларуската опозиционна телевизия NEXTA огънят се е разгорял на площ от 200 кв. м.

A two-story construction module caught fire in occupied #Sevastopol, #Crimea. The fire took place on an area of 200 square meters. Five people died. pic.twitter.com/VWakU9QfJl