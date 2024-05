Полицията в Холандия използва булдозер срещу пропалестински протест (ВИДЕО)

Конфронтацията подчерта нарастващото напрежение в европейските университети след седмици на безредици в десетки университети в САЩ, допълва Reuters.

Напрежението нарасна след като протестиращите окупираха помещенията на университета в Амстердам, изградиха барикади, въпреки предупрежденията на полицията за мирна евакуация, става ясно от публикация на Анадолската агенция. ОЩЕ: Безредици в Гърция заради Газа: Протестиращи щяха да нахлуят в египетското посолство (ВИДЕО)

Dutch riot police have used a bulldozer to break up an anti-Gaza war protest camp at the University of Amsterdam after students refused to leave. pic.twitter.com/zOsuNQ2QvM

The encampment at University of Amsterdam had the riot police called on it in its first 12 hours. UvA called the police on its own students, who then razed unarmed student protestors with a bulldozer. Over a 100 protestors are now arrested.

power to the students. in our lifetime pic.twitter.com/lLkG8Veu7e