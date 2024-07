Войната в Украйна: Гори газопровод в Крим, руски удари по електроцентрала в Суми (ВИДЕО)

Мащабен пожар бушува край Алуща във временно окупирания Крим. Гори газоразпределителен блок "Малый Маяк", съобщи украинската информационна агенция УНИАН. Тя се позовава на информация от телеграм каналът Crimean Wind.

Отбелязва се, че малко преди пожара там се е чула експлозия. Сиянието от пожара се вижда на десетки километри.

Междувременно руската пропагандна медия РИА-Новости пише, че спасители и лесничеи работят на мястото на бедствието, за да предотвратят разпространението на огъня. В същото време "главата" на окупационната администрация на Алуща предупреждава, че е възможно пълно или частично спиране на газа в града поради пожар в газопровода. ОЩЕ: Отново нападение с балистични ракети: Силни експлозии в Одеса

Руско нападение срещу електроцентрала в Украйна остави без ток 100 000 души в северозападния район на Суми, съобщава BBC, позовавайки се на информация на националния мрежов оператор на Украйна - Ukrenergo.

Работи се по възстановяване на електрозахранването. Няма данни за жертви или щети освен енергийното съоръжение, съобщава Ройтерс.

В социалните мрежи обаче се твърди, че има огромно количество ранени в Суми вследствие на атака от руски дронове. ОЩЕ: BВС на Украйна показа как руснаците са изхабили "Искандер"-и по макети-примамки на самолети (ВИДЕО)

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Ukraine's 63rd Mechanized Brigade massive amount of injuries in Sumy from Russian Drones.



Сумская область /Sumy Oblast is becoming drone hell too many russian drones not enough evacuation vehicles.@Dpol_un Sumy Oblast tiptoeing back to Russia slowly day by day🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/SsicvJPeNG