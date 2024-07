ВВС на Украйна показа как руснаците са изхабили "Искандер"-и по макети-примамки на самолети (ВИДЕО)

Руските сили са стреляли по макети на самолети вместо по истинска военна техника - бойни самолети и системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът". Това съобщи командващият ВВС на Украйна Микола Олещук в канала си в Telegram.

Конкретно става въпрос за руските удари по летище Долхинцеве в Кривой рог на 3 юли и по район "Южни" в Одеса на 6 юли. И в двата случая руснаците разпространиха в подкрепа на твърдението си за успешно поразени цели видеа, заснети от техни разузнаватени дронове. Но Олещук твърди, че това са били модели-примамки, така че руските сили са изхабили своите ракети "Искандер" напразно и сега разполагат с по-малко ракети за изстрелване срещу истински цели.

Още: Украйна променя морската си стратегия: Зеленски

"Разбира се, и ние, и врагът имаме загуби на техника и хора, но никоя от страните не говори публично за това. Разбираемо е защо!

По изключение обаче, за да обясня на обществото, че не всичко е толкова просто, демонстрирам двата нови вражески удара с "Искандер"-и, заснети от руските разузнавателни дронове. (...)

Благодаря на всички, които помагат с висококачествени макети на самолети и системи за ПВО. Врагът сега има по-малко "Искандер"-и, а на нас ще ни доставят още макети", завършва украинският командващ.

Още: Орбан пусна драматичен музикален ВИДЕОКЛИП за посещението си при Путин

Russians report an attack on the Patriot system. The Ukrainian Air Force says it was a decoy



To back up their words, the Russians released a video taken by reconnaissance drones.



"Thank you to everyone who helps with high-quality models of aircraft and air defense systems. The… pic.twitter.com/oCtBpjRAtU