Предупреждение: Бедствието в Каховка превръща Черно море в сметище и животинско гробище (ВИДЕО)

"Много мини, боеприпаси и други взривоопасни предмети се носят в морето и се изхвърлят на брега", заяви през уикенда на уебсайта си украинското Министерство на вътрешните работи, като добави, че граничните служители са наблюдавали огромни количества мъртва риба в района. "Река Днепър се влива в Черно море, носейки много следи от разрушенията, причинени от руснаците", заяви министерството. "Последствията от екоцида са ужасяващи", допълва министерството.

Срутването на язовира в Южна Украйна на 6 юни е една от най-големите индустриални и екологични катастрофи в Европа от десетилетия насам. Катастрофата разруши цели села, наводни земеделски земи, лиши десетки хиляди хора от електричество и чиста вода и нанесе огромни екологични щети.

Специално за последствията за България - до около 14 юни се очаква заради промяна на ветровете излялата се вода от "Каховка", която вече е в залива на Одеса, да тръгне към Румъния и България. Тя ще се движи близо до брега, предупреди доц. Николай Вълчев от Института по океанография пред БНТ. От думите му стана ясно, че институтът все още не обменя активно данни с румънските си и украинските си колеги, но възнамерява да го направи в най-скоро време.

Основната версия дотук, подкрепена и с данни на норвежката мониторингова система NORSAR, е за експлозия точно преди стената да рухне. Оценките на американското разузнаване са за взрив вътре във ВЕЦ Каховка, от заложени там експлозиви.

