При нови оценки какво ще прави руската армия: Зеленски смени още един генерал (ВИДЕО)

Според украинските оценки, Русия ще реши дали да рискува и да развие по-мащабно настъпление на база това какво постигне в зимно-пролетния период на фронта. За момента основният руски фокус е при Авдеевка – там да се развие колкото се може повече на запад руското настъпление, преди да се наложи да се преодолява нова силна защитна украинска защитна позиция, каквато беше тази в Авдеевка. Иначе и украинският президент Володимир Зеленски вече публично каза, че страната му очаква Русия да започне широка офанзива в края на май или началото на лятото, а сега добави "Русия няма да спре. В Москва искат надпревара във въоръжението и нови вълни на дестабилизация - всички в Европа трябва да осъзнаем това": ОЩЕ: Зеленски намекна за предателство с контраофанзивата и говори какво очаква от 2024 г.

Друг акцент в материала на Bloomberg – съгласно украинските оценки, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин не се е отказал от идеята да завладее големи украински градове, като Харков, Одеса, дори Киев. Сигнал за това е какво говори едно от най-верните проксита на Путин – Дмитрий Медведев: Медведев потвърди, че Путин иска да унищожи Украйна (ВИДЕО)

На този фон интересно е как Русия засилва натиска срещу Латвия – с обвинение срщеу латвиец, че се бие за Украйна и „осквернил“ паметник от съветско време. А руската пропаганда лъже, че латвийският правосъден министър Инес Либина-Егнере казала, че да се гласува в Латвия за руските президентски избори е престъпление. Министърът каза, че е престъпление да се оправдава и защитава подпалената от Путин война в Украйна и че Латвия не може да забранява да се гласува за нов президент на Русия в рамките на руските дипломатически мисии.

Снощи украинският президент Володимир Зеленски направи поредна рокада – командващият украинската военна логистика генерал-майор Олег Хуляк беше сменен от генерал Володимир Карпенко. Съответният указ е официално публикуван.

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има лек спад на интензивността на военните действия. За последните 24 часа има 83 бойни сблъсъка по целия фронт, като основното количество е в направлението "Маринка" (Новопавловско направление), Авдеевка и Лиман. В първото направление – 30 отбити руски пехотни атаки при Красногоровка, Ореховка, Победа и Новомихайловка. При Авдеевка, по линията Невелско – Първомайско – Тоненко – Орловка – Бердичи, има 25 отбити руски пехотни атаки. А в Лиманското направление, по линията Терно – Ямполовка и при Билохоровка (Белогоровка), украинците съобщават за 12 отбити руски пехотни атаки.

Според обзора на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, има относително затишие на фронта извън сектора при Авдеевка. Интересното е, че "Рибар" смени тона точно за Авдеевка след като в предишния обзор говореше как Тоненко и Бердичи са превзети от руснаците. Сега вече формулировката е "продължават боевете в Бердичи, Тоненко и Красногоровка". Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов сега противоречи на "Рибар" в своя обзор – Тоненко било превзето от руснаците, по-точно украинците се изтеглили от там. Няма никакво потвърждение с геолокализирани видеокадри за такова нещо към момента, както и за твърдението на Пегов, че Орловка била под руски контрол – вчера сутринта ген. Олександър Сирски изрично посочи, че Орловка е под украински контрол и ситуацията е стабилизирана. Говорителят на Таврийското направление на украинската армия Дмитро Лиховий добави, че руснаците се въздържат да използват бронирана техника при атаките си на запад от Авдеевка и по-често залагат на пехотни щурмови групи – вероятно заради това, че украинците бързо се справят (ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ СНИМКИ) с по-големи количества руски бронирани машини: Мрачни новини: Украйна изглежда близо до сериозен провал на фронта (ВИДЕО)

Tos-1A thermobaric attack on Krasnohorivka.

Even if Ukraine destroyed 22 of these weapon systems so far, Russia seems to have ever more in stocks to use when needed. pic.twitter.com/DxKRnp0slo