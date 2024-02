"Руските пилоти никакви изводи не си правят!": Украинците свалиха втори Су-34 за днес

"Изглежда не могат да вденат! Руските пилоти не си правят изводи! Днес около 9:00 часа бяха унищожени още два Су-34 на нашествениците в Авдеевско и Мариуполско направление!", пише командващият ВВС на Украйна генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram. "Заедно – към победата!"

Ето какво коментира и говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат:

"Russian pilots need to take risks to strike deeper. For the bomb to fly deeper, you need to fly closer, because the bomb is gliding, it does not have its own engine, it flies, reducing its speed. That's why they need to take risks, and by taking risks they get into stories like… pic.twitter.com/MrAe4pxXuo