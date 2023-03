Пригожин е уличен в лъжа за действия на Путин срещу него (ВИДЕО)

Съобщението е един от главните акценти в дневния обзор на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Още вчера от ISW изразиха съмнение и посочиха, че е много вероятно Пригожин да продължава да ескалира сложната политическа игра, с която иска да набере допълнително политическо влияние. Слуховете, че е имало среща между Путин и Патрушев и са взети мерки за специално наблюдение на ЧВК Вагнер вървят в руското телеграм пространство, като явно Пригожин избра да наблегне на тях и да ги утвърди официално, заключват американските експерти.

"Нож в гърба" на Пригожин: Нов сценарий на вътрешен руски раздор (ВИДЕО)

Предвид издадената от Международния наказателен съд заповед за арест на Владимир Путин, сръбският президент Александър Вучич коментира, че това е "стъпка към най-големия конфликт в историята на света". "Единственото сигурно е, че тази ескалация няма край. Страхувам се, че сме тръгнали към най-големия конфликт в историята на света. Чудя се дали някой е достатъчно умен да не продължава с това и дали разбира до какви последствия ще доведе това", коментира Вучич, докато увърташе какво ще прави Сърбия по отношение на санкции срещу Русия: Ще оценим дали сме в безизходна ситуация и кога трябва да променим политиката си. Припомняме, че Сърбия признава юрисдикцията на Международния наказателен съд.

⚡️Video of the powerful explosion in Novomoskovsk, Dnepropetrovsk pic.twitter.com/aQMCCzVyXL — War Monitor (@WarMonitors) March 17, 2023

През тази в Украйна са свалени 10 дрона "Шахед" от 11 изстреляни (1 е поразил цивилна инфраструктура, без да има жертви от удара), което означава, че може да се очаква скорошна по-мащабна руска ракетна атака. Логиката е следната - чрез дроновете се разкрива местоположението и работата на ПВО системите, за да може да им се противодейства успешно при бъдещата ракетна атака.

Развитие на военните действия в Украйна

The Russian IFV during the assault on the positions of the 1st special purpose brigade (Ivan Bohun Brigade) was blown up by a landmine. pic.twitter.com/lYCjF6Mphy — Paul Jawin (@PaulJawin) March 17, 2023

Съгласно сутрешната сводка на украинския щаб, през изминалото денонощие украинците са блокирали основно руски опити за настъпление към Бахмут от юг – при Клещеевка (7 километра южно от Бахмут) и Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут). Същевременно, популярният руски телеграм канал "Рибар", свързван с финансиране от Пригожин, твърди, че от юг ЧВК Вагнер атакува улица "Мариуполская" и че руските сили са се укрепили при водния канал (КАРТА). На север обаче руснаците не могат да пробият при Орехово-Васильовка (11-12 километра северозападно от Бахмут), но руските телеграм канали твърдят, че руските сили приближават към Часов Яр, но и че там украинската армия трупа резерви за бъдеща контраатака, с която ситуацията в Бахмут да бъде решително преобърната. Има и твърдения за по-засилен руски натиск откъм Богдановка към Хромово, но никакви визуални потвърждения, че руснаците са близо до това да превземат Хромово и де факто да поставят украинските сили в Бахмут под обсада.

По отношение на Авдеевка украинският щаб за пореден ден съобщава, че руснаците не могат да пробият през Камянка (4-5 километра северозападно от Авдеевка), Невелско, Северно, Първомайско и Маринка (27 километра южно от Авдеевка).

A Russian -what looks to be- BMP hit by Ukrainian ATGM in the direction of Avdiivka. Footage shared by the Omega Company. pic.twitter.com/bxEN6ZWAUb — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 17, 2023

В Луганска област ситуацията може да се опише с две думи – позиционни битки. Очевидно е, че опитът за руска офанзива по линията Сватово – Кремена не доведе до нищо съществено до този момент.

Пригожин избухна: Саботират ни на всяка цена да не превземем Бахмут (ВИДЕО)