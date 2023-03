"Нож в гърба" на Пригожин: Нов сценарий на вътрешен руски раздор (ВИДЕО)

В официалния му прес канал в Телеграм бяха публикувани въпроси на "Независимая газета". Те касаят предполагаеми разговори между Путин и секретарят на Руския съвет за национална сигурност Николай Патрушев. Краткото обяснение – Патрушев говорил с Путин, че до месец и половина-два няма да остане нищо от силите на ЧВК Вагнер в Украйна, което ще накара Пригожин да опита да събере всички настоящи и бивши бойци на частната си армия "под измислен претекст", да ги въоръжи и да превземе и овладее с тях руски райони, граничещи с Украйна. От въпросите излиза, че Патрушев вече е наредил да се следи и контролира движението на бойците на ЧВК Вагнер и че Путин се е съгласил с тези действия, като му е благодарил за усилията "да се неутрализира "Вагнер" като цяло и Пригожин в частност". На фона на твърденията за такива разговори, ОССЕ изчислява, че при активните опити да бъде превзет Бахмут руската редовна армия и ЧВК Вагнер са загубили между 20 000 и 30 000 убити и ранени войници, като тази цена е платена за 25 километра напредък. "За всеки километър се дават по 800 убити и ранени руски войници, повечето от които са от ЧВК Вагнер", коментира Йън Стъбс, старши военен съветник на британската делегация в ОССЕ по време на форум във Виена. Актуалните към 16 март украински данни са за над 163 000 убити руски войници от началото на войната.

53rd mechanized brigade continue to destroy Russian equipment and manpower. The enemy infantry did not run far. pic.twitter.com/H9lRCJKBNW — Paul Jawin (@PaulJawin) March 16, 2023

Евгений Пригожин публикува отговор под формата на аудиофайл, в който казва, че не знае нищо за такива разговори между Путин и Патрушев. Откъде "Независимая газета" има информацията не е ясно – не се вижда очевидно потвърждение за нея. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) изказва съмнение, че всичко това е постановка от страна на Пригожин с цел да консолидира силите си предвид несъмнените си политически амбиции, като посочи Патрушев като враг на ЧВК Вагнер, като подготвя почвата в бъдещ момент Патрушев да бъде сочен за причина за провали и репресивни мерки срещу "вагнеровците".

Междувременно украинският щаб съобщи, че на много пленени руски оръжия – както тежка военна техника като танкове, така и леко стрелково оръжие, са открити маркировки на ФСБ. Това подсказва, че руските служби правят редовни инспекции на оръжейния инвентар, което принципно е задача на руското военно министерство и повдига въпроса за доверието и вътрешното противопоставяне на структурите, които са основната на управлението на сферата на сигурността в Руската федерация.

За Путин все по-остър проблем става конфликтът в Нагорни Карабах. Изтеглянето на част от руския контингент там накара арменският премиер Никол Пашинян да заговори, че ако Русия не може да осигури договореното примирие на Армения с Азербайджан, то е време руската роля като гарант да бъде поета от Съвета за сигурност на ООН. Това е директен удар по руска сфера на влияние в буферна за руската сигурност зона. На този фон Путин говори пред Руската асоциация на индустриалците и предприемачите, че войната в Украйна не попречила на руската икономика да расте устойчиво през последните 8 месеца – явен опит руското обществено мнение да бъде „подковавано“ за дълга война.

Развитие на военните действия в Украйна

Bakhmut. The Russians are preparing to cross the Bakhmutka River. No man left behind. pic.twitter.com/54lP0nYMXF — Paul Jawin (@PaulJawin) March 17, 2023

(КАРТА) Съгласно сутрешната сводка на украинския щаб, за изминалото денонощие са отбити "многобройни атаки" срещу украинските позиции при селата Орехово-Васильовка (11-12 километра северозападно от Бахмут), Григоровка (7 километра северозападно от Бахмут) и Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут). От руска страна има потвърждение, че най-горещо е при Орехово-Васильовка – и от "Рибар", а и руският пропагандист Семьон Пегов говори в този смисъл. Освен това руските източници говорят най-общо и за боеве в индустриалната зона АЗОМ, в северната част на Бахмут.

(КАРТА) От юг има противоречиви руски твърдения какво се случва. Пегов настоява, че "украинският гарнизон е откъснат от главната си снабдителна линия", визирайки път Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут. "Рибар" обаче говори, че боевете там продължават и няма хвалби са такъв успех. А геолокализирани видеокадри подсказват, че украинците вероятно не са толкова притиснати, тъй като извършват атаки срещу руски позиции чак в Курдюмовка – на 15 километра южно от Бахмут:

Интересни видеокадри излизат и от направлението към Соледар - как в отдавна считани за укрепени руски позиции продължават да се развиват военни действия и то доста сериозни.

Destruction of the Russian mortar in Blahodatne, Donetsk region at 47.797720, 36.815493. 15th brigade of the artillery reconnaissance. pic.twitter.com/Edk5lEBIjf — Paul Jawin (@PaulJawin) March 17, 2023

(КАРТА) По отношение на Авдеевка – най-силната украинска позиция в тила на град Донецк, продължават боевете за Краснохоривка (9 километра северно от Авдеевка) – украинско официално съобщение за отбита руска атака при Степово (7 километра северозападно от Авдеевка) подсказва, че руският натиск към Краснохоривка се усилва. Руснаците отново говорят как са превзели Камянка (4 километра северозападно от Авдеевка), но украинският щаб изрично посочва именно Камянка като удържана позиция през последните 24 часа. Украинците твърдят, че в направлението към Авдеевка най-много атаки за изминалото денонощие е имало в Маринка (27 километра южно от Авдеевка) – 12 пехотни атаки, всичките неуспешни. А при Угледар руснаците засега извършват много минимални опити за атаки и явно тече подготовка за нещо повече, когато дойдат подкрепления в жива сила и техника.

(КАРТА) В Луганска област е все по-очевидно, че т. нар. руска офанзива замира. Руснаците така и не успяха да отблъснат по-далеч от Кремена украинците, които запазват позиции в Диброва (5 километра южно от Кремена), в гористата местност Серебрянка и в Билохоривка (10 километра южно от Кремена). Нещо повече – има украински позиции и в Кузмино, на 3 километра югозападно от Кремена.

Destruction of several Russian BM-27 Uragan self-propelled 220 mm multiple rocket launchers. Near Novonykanorivka, Luhansk oblast, by the 92nd Brigade and the 40th Artillery Brigade. (0:23 - big boom)

https://t.co/wNENHQ856q pic.twitter.com/ItuZkkssER — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 16, 2023

Russian MTLB and manpower were destroyed by paratroopers of the 25th brigade in the Luhansk region. Without watermark on half screen. pic.twitter.com/nf9tWTDZlM — Paul Jawin (@PaulJawin) March 16, 2023

За отбелязване е, че руснаците увеличиха военното си присъствие в Черно море - там вече има 21 кораба на бойно дежурство, след като само допреди 2 дни бяха 13. Вероятно това е свързано със свалянето на американския разузнавателен дрон MQ-9 Reaper.

