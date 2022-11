Как Пригожин иска да стане нова политическа сила в Русия: От обвинение към губернатор до център на "Вагнер"

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обобщава няколко действия на Евгений Викторович Пригожин, които служат като доказателства, че дори да не основе своя собствена партия, той изгражда политическа сила, критикувайки опоненти от елитните кръгове и институционализирайки собствената си власт.

На 31 октомври Пригожин е поискал Главната прокуратура на Русия да започне наказателно разследване на "факта", че губернаторът на Санкт Петербург - Александър Беглов - е организирал "престъпна общност" в града. „Готвачът на Путин“ твърди, че престъпната мрежа на Беглов имала за цел да ограби държавния бюджет и да увеличи богатството на корумпирани служители. Пригожин вероятно използва критиките си към Беглов и други политици от Санкт Петербург, за да подобри собствената си репутация, а кампанията му явно дава резултат, коментират експертите от ISW.

Беглов не е свързан с политическото движение в Санкт Петербург, което се обяви срещу Путин и поиска той да бъде отстранен заради войната в Украйна. Припомняме, че в началото на септеври група общински съветници от окръг Смолнинское в региона направиха предложение за повдигане на обвинение срещу руския президент заради нарушаване на сигурността на страната и нейните граждани. Няколко дни по-късно съдия взе решение тази група да бъде разпусната заради критиките срещу Путин.

Беглов е (или поне доскоро беше) един от близките до Кремъл губернатори, макар да е изключително непопулярна фигура сред руските граждани. Путин хвърли всички усилия той да бъде избран за поста през 2019 г. През февруари тази година – малко преди началото на войната в Украйна, се появиха твърдения, че отношенията му с руския президент започват да се обтягат. Източник на „Медуза“, близък до администрацията в Санкт Петербург, заяви, че Беглов бил ядосан на Путин, понеже държавният глава не се срещнал с него при визитата си в града.

В същия материал се казва, че Беглов се сблъскал с ключови политически и бизнес играчи в Санкт Петербург, сред които е и Пригожин. Враждата им датира от години. Компании, свързани с Пригожин, трябваше да участват в изграждането на т.нар. „съдебен квартал“, но по време на кампанията на Александър Беглов през 2019 проектът беше отменен и заменен от парк за изкуства. Пригожин и Беглов са имали вражда и заради доставката на храна за училищата, тъй като кетъринг компанията на бизнесмена не била включена.

За напрежението между двамата писа и Foreign Policy в материал от този октомври, посветен на вътрешните битки в руския елит – ФСБ срещу Федералната служба за защита, „някои от приятелите на Путин с други“ (Пригожин срещу Беглов), висши служители срещу други (Сергей Кириленко срещу Вячеслав Володин) и др.

От изданието "Петербургски вестник" попитаха Пригожин дали вижда алтернативни кандидати за поста губернатор на Санкт Петербург – такива, които би подкрепил на изборите през 2024. Той отвърна, че губернаторът трябва да бъде „този, който е избран от хората“. „Засега нямам кандидати. Ако се появят кандидати за този пост, разбира се, ще подкрепя този, който ще е най-ефективен за града. Моите проекти не са приоритет. Основното нещо е човекът да развива Санкт Петербург, тогава бизнесът в този град ще се чувства комфортно“, заяви още „Готвачът на Путин“.

Пригожин заговори и за „изключително негативния си опит в отношенията с партия „Родина““. И атакува още един политик – лидера ѝ Алексей Журавльов. Според бизнесмена – Журавльов искал само да влезе в Държавната Дума и да поддържа висок лайфстайл като депутат.

Вчера "Петербургски вестник" определи популярността на Пригожин като "растяща до небето" и го пита дали има планове да създаде партия или да се занимава с политика, на което той отговори: "Не се стремя към популярност. Моята задача е да изпълнявам дълга си към Родината и днес не планирам да създавам никакви партии, още по-малко да влизам в политиката“.

Влиянието на Пригожин обаче е видно дори без да е в политиката. Още в средата на септември от ISW обявиха, че Кремъл утвърждава създателя на ЧВК „Вагнер“ като новото лице на войната в Украйна. Той беше заснет да мобилизира затворници, които да се бият за Путин, след което призова и депутатите от Думата да влязат в частната му компания и да отидат на фронта.

На 31 октомври Пригожин разкритикува руските "олигарси" и "елити", че живеят в "състояние на комфорт" и пречат на пълната мобилизация на руското общество. След като в петък беше сложен официален край на мобилизацията в Русия, той коментира пред Utro.ru: " Основното, което не се случи, беше мобилизацията на елитите. Олигарсите и другите представители на елитите, както си живееха в състояние на безкраен комфорт, така и продължават да си живеят. Докато техните деца не отидат на война, пълната мобилизация на страната няма да се случи".

Освен това Пригожин обяви и създаването на Център на „ЧВК Вагнер" в Санкт Петербург, който, по думите му, ще бъде открит на 4 ноември. „Готвачът на Путин“ описва центъра като "комплекс от сгради, в които има места за свободно настаняване на изобретатели, дизайнери и IT специалисти, експериментално производство и стартъп пространства“. Намерението му е да се създаде "комфортна среда за генериране на нови идеи с цел повишаване на отбранителната способност на Русия, включително информационната".

Пред в. „Коммерсант“ Пригожин потвърди информацията и заяви, че не е информирал местната администрация в Санкт Петербург за създаването на центъра, тъй като местната власт не е "достатъчно представителна структура, за да се намесва в работата на Центъра "Вагнер". Пригожин предизвика представителите на местната власт, които имат проблеми с неговия център, да ги отнесат в съда. Каза още, че ще създаде нови клонове, ако филиалът в Санкт Петербург е успешен.

От ISW напомнят, че частните военни компании като „Вагнер“ са незаконни според руската конституция.

#Wagner Group founder Yevgeny #Prigozhin: "Even though #Zelenskyy is the president of a country currently hostile to the #Russian Federation, he's still a solid, confident, pragmatic, pleasant guy." pic.twitter.com/yTapSP6mDq