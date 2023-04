Путин пред гилотината: Или мир, или ще бъде свален – това ли подсказва ново събитие? (ВИДЕО)

Има ли засилващ се натиск в Кремъл да се търси мирно споразумение, докато е време? Причината за този въпрос е създаването на т.нар. Клуб на ветераните от бившия силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на доживотен затвор на първа инстанция в Хага за свалянето на полет MH17 Игор Гиркин (Игор Стрелков). Идеята на този клуб е да бъде принудена руската политическа класа наистина да хвърли всичко в Украйна, а не да се въздържа с мисъл как в бъдеще да има добри отношения със Запада заради голямото количество замразени руски активи, намиращи се именно в западна юрисдикция. Създаването на този клуб отново подсказва, че в Кремъл има поне две фракции – тази на яростните националисти, търсещи смазване на Украйна, както и друга, която ясно си дава сметка как Русия затъна в украинското блато и търсеща все по-усилено начин да излезе от него. Тази фракция осъзнава, че няма начин Руската федерация да не плати определена цена. А според новия Клуб на ветераните повечето фигури в Кремъл са такива – не напълно посветени на "победата" в Украйна, а търсещи начини да постигнат разбирателство със Запада.

Заради това, във вчерашния дневен доклад на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), е поставен въпросът дали пред издирвания за военни престъпления от Трибунала в Хага Владимир Путин вече не се е очертала ясно вътрешна заплаха да търси мир със Запада или да се сблъска с ужаса на всеки диктатор – да бъде силово отстранен. Действията на Гиркин със сигурност не са самостоятелни – той има закрилата на някой от службите, смята ISW, напомняйки как бившият силов министър на т.нар. ДНР многократно ползва различни документи при движението си, което подсказва помощ именно от службите. Предвид и факта, че Гиркин вече многократно публично нападаше по нечуван начин Путин, въпросът колко силни са покровителите му (кои са точно предвид някои крайно обидни критики към Путин без грам последствие) е много актуален, както и въпросът защо сега действат така открито с този "Клуб на ветераните" - от какво са се уплашили (че Русия губи, че има все по-силен вътрешен натиск да се тегли чертата и да се преглътнат сегашните загуби преди да станат още по-страшни или и двете в определено съотношение)?

По темата за мир, в интервю за Les Echos френският президент Еманюел Макрон говори, че "сега не е време за мирни преговори, дори да се готвим за тях и да създаваме база тяхното провеждане".

Bakhmut, through the eyes of CENTURIA unit, part of the 3rd separate assault brigade. pic.twitter.com/svRBtxPatt — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 9, 2023

(КАРТА) На този фон, през изминалото денонощие в Бахмут и околностите са извършени 30 неуспешни руски пехотни атаки, съобщава във Фейсбук Генералният щаб на украинската армия. Според украинските данни, руснаците са отблъснати при Богдановка (5-6 километра север-северозапад от Бахмут), но е имало и неуспешна атака в близост до Хромово. Именно оттам минава т.нар. Път на живота. В своя дневен обзор руският пропагандист Семьон Пегов, списващ телеграм канала WarGonzo, признава руския неуспех при Богдановка. Друг популярен руски телеграм канал - "Рибар", изобщо не говори за северния фронт, а набляга как руските сили се мъчат да прекъснат украинската логистика по път Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут от юг, като завладеят улица "Чайковска".

(КАРТА) Украинският телеграм канал "Бахмутски демон", списван като информация от украински военни в Бахмут, съобщава, че в центъра на града все още много често едни позиции преминават от едни ръце в други и че основната битка е явно по жп линията в града, което личи и от информацията на "Рибар". Изглежда се мъчат да ни накарат да отстъпим към Северск, констатира "Бахмурски демон" - в предаването "Фейгин LIVE" Олексий Арестович, бивш съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, коментира точно тази тема и че за руснаците завземането на Бахмут вече е с цел защита на окупираното в Донецка и Луганска област и затрудняване на украинската контраофанзива – да няма единна линия от Бахмут до Кремена: Пригожин коментира как украинците ще си върнат всичко завладяно (ВИДЕО)

Заради големите загуби в Бахмут, Русия прехвърля елитни десантчици от своите ВВС, посочи говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати:

"Russia has transfered elite paratroopers to Bakhmut due to the huge losses of Wagner PMC", spokesman of the Eastern Group of Forces Colonel Serhiy Cherevaty said. He added that Russian elites are also taking high casualties and are being replenished by mobilized soldiers. pic.twitter.com/LPHCRKwNsI — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 9, 2023

При Авдеевка и в Луганска област също няма нещо значимо през последните 24 часа – за отбелязване е, че Маринка е атакувана над 20 пъти от руска пехота, но градчето, намиращо се на южния фланг на фронта при Авдеевка, така и не може да бъде превзето.

A destroyed Russian BMP-2 near Vodyane, Donetsk region south of Avdiivka. pic.twitter.com/LJa6FdJz0Q — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 9, 2023

Каква е ситуацията в окупираните украински земи? Извън явната руска подготовка за отбрана, там определено преобладават партизански атаки и липса на достъп до основни услуги за обикновените граждани, твърди британското разузнаване. За да "въведат ред", руските окупационни власти обръщат сериозно внимание и на религията – от началото на войната те са убили поне 29 украински свещеници или украински религиозни лидери и са разрушили поне 13 църкви и религиозни храмове съвсем умишлено, твърди ISW в седмичния си обзор, цитирайки данни от руски информационни източници. И добавя – това вероятно е систематична политика на Кремъл да наложи Московската патриаршия като духовен водач в окупираните украински земи. От ISW напомнят и, че от 2016 година в Руската федерация действа законът "Яровая", на чиято база не се допуска разпространението на други религии или религиозни течения в Русия – тоест, в окупираните украински земи се прилага вече утвърдена руска държавна политика.

Руският посланик в Лондон: Москва е готова за прекратяване на огъня, но перспективата за това е неприемлива

Интересен факт е, че руснаците взривиха мост над река Судост, Черниговска област, с обяснение, че така ще се затрудни възможността на "диверсионни групи" да нахлуват в Брянска област: