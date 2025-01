Приятел в нужда се познава: Орбан блокира изявление на ЕС за непризнаване победата на Лукашенко

Унгарски представители блокираха съвместното изявление на държавите членки на Европейския съюз, в което се отхвърлят резултатите от президентските избори в Беларус. Това съобщиха източници на "Радио Свободна Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) в Брюксел. На този фон диктаторът Александър Лукашенко, който управлява източноевропейската страна от три десетилетия и я превърна в сателит на Руската федерация, обяви "победа" във вота, в който нямаше реална конкуренция.

В стил "Владимир Путин" той е спечелил над 86% подкрепа, което му гарантира седми мандат. Официалните резултати ще бъдат обявени на 3 февруари.

Без да получи единодушна подкрепа от всички 27 държави от ЕС, ръководителят на външната политика на блока Кая Калас излезе със собствено изявление, в което обяви, че изборите в Беларус на 26 януари „не са нито свободни, нито честни“. Тя също така призова беларуските власти да освободят всички политически затворници, „над хиляда от които са произволно задържани, включително служител на Делегацията на Европейския съюз“.

Калас разкритикува късната покана на режима към независими наблюдатели на изборите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), отправена само 10 дни преди вота, което според нея е попречило на достъпа до ключови етапи от изборния процес. „Това е още едно доказателство за пълната липса на доверие в тези избори“, каза бившият естонски премиер.

Тя подчерта още, че ролята на Беларус във войната на Русия срещу Украйна и хибридните ѝ атаки срещу съседни държави оправдава продължаването на санкциите и ограниченията на ЕС срещу режима: Мигрантите като оръжие: Лукашенко го призна и пак заплаши ЕС (ВИДЕО).

ЕС "ще продължи да налага ограничителни и целенасочени мерки срещу режима, като същевременно ще подкрепя финансово гражданското общество, беларуските демократични сили в изгнание и беларуската култура“, заяви Калас. Тя отбеляза също така готовността на ЕС да помогне на Минск за стабилизиране на икономиката и реформиране на институциите, след като страната започне демократичен преход.

Унгария обаче отказа да подпише проектоизявлението, в което се споменават „недемократичните президентски избори“ в Беларус, и първоначално към нея се присъедини Словакия, съобщи RFE/RL. Министър-председателите на двете страни - съответно Виктор Орбан и Роберт Фицо - са най-приятелски настроените към Кремъл и руската орбита на влияние лидери в Европейския съюз. Те редовно блокират пакети с помощи за Украйна и се обявяват против санкциите на ЕС срещу Москва.

Впоследствие Словакия се е съгласила да подкрепи текста, в който изборите в Беларус се определят като нелегитимни поради „безмилостното и безпрецедентно потискане на правата на човека“ и строгите ограничения върху опозицията и независимите медии.

Унгарските власти, ръководени от Орбан, са продължили да се противопоставят.

Първата приятелска страна на Лукашенко го поздрави за „победата“ му на така наречените избори в Беларус. Венецуелският външен министър Иван Хил заяви, че резултатът във вота „отразява доверието на населението в неговото ръководство“.

Дипломатът от режима на Николас Мадуро също така подчерта, че Венецуела потвърждавала приятелството и братството си с Беларус. Той изрази желание за засилване на двустранното сътрудничество, като подчерта, че това ще бъде от полза и за двете нации, предаде беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Вчера, 26 януари, в полската столица Варшава се проведе протестно шествие на беларуски граждани, което съвпадна с президентските избори. Към митинга се присъединиха политиците Светлана Тихановска (която водеше опозицията срещу Лукашенко през 2020 г., но беше прокудена от страната), Павел Латушко, свещеникът Вячеслав Барок, както и беларуски музиканти и художници.

