Докато Тръмп гледа към Гренландия, Мадуро иска да му отмъкне Пуерто Рико (ВИДЕО)

Амбициите на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп да присъедини Гренландия към Щатите предизвикаха безпокойство сред европейските съюзници на Вашингтон. Докато републиканецът гледа на север, явно ще се сблъска с проблем в Карибско море. Встъпилият в длъжност "нов стар" президент на Венецуела, който не е признат от Съединените щати, нито от Европейския съюз - Николас Мадуро - също демонстрира териториални амбиции. Той заплаши с план бразилски военни да "освободят" Пуерто Рико от САЩ.

По думите му - трябва да се търси независимост на Пуерто Рико като територия на Съединените щати и да се противодейства на „колонизационния дневен ред на Севера“.

Думите на венецуелския диктатор, който е обвиняван, че е фалшифицирал изборната си победа и реалният президент всъщност е Едмундо Гонсалес Урутия (избягал в Испания след издадена заповед за арест), бяха изречени по време на закриването на Международния антифашистки световен фестивал в южноамериканската страна. На него присъстваха хора, носещи знамена на различни нации, включително и на Пуерто Рико.

Мадуро помоли хората, държащи знамената на Пуерто Рико и Куба, да излязат на сцената, след което поиска да бъде изпълнена патриотична песен.

„Както Северът има план за колонизация, така и ние имаме план за освобождение, който ни е завещан от Симон Боливар. Независимостта на Пуерто Рико все още не е извоювана и ние ще я постигнем, като водещи ще бъдат силите на Бразилия и "Абреу е Лима". Батальонът „Абреу е Лима“ (част от венецуелската армия - бел. ред.) ще отговаря за освобождаването на Пуерто Рико. Какво мислите?“, попита венецуелският диктатор. Предложението на Мадуро е вдъхновено от бразилския генерал Жозе Инасио де Абреу е Лима – исторически съюзник на Симон Боливар, сражавал се редом до него.

