Приключи разговорът на Тръмп със Зеленски. Какво си казаха след скандала в Белия дом?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е провел "много добър" телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. Разговорът е продължил около час и е включвал важни детайли, които се базират на обаждането, което вчера (18 март) Тръмп проведе с руския диктатор Владимир Путин. За сравнение - по-рано американският президент нарече телефонния си разговор Путин "забележителен". Тръмп обясни, че основната цел на днешния разговор е била да се приравнят исканията и нуждите на Русия и Украйна.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп увери, че процесът по постигане на мир е на "правилния път" и обеща, че ще възложи на ключови фигури от администрацията на САЩ, за да предоставят точен и подробен отчет за обсъдените теми.

По думите му изявлението на държавния секретар Марко Рубио и съветникът по национална сигурност Майкъл Уолц ще бъде публикувано скоро. Още: Зеленски: Подготвяме списък с обекти, които Русия да спре да обстрелва. Днес ще говоря с Тръмп

Това е първият разговор между Зеленски и Тръмп след скандала в Белия дом на 28 февруари. Тогава американският президент и вицето му Джей Ди Ванс нападнаха украинския лидер пред очите на целия свят. Тойсе оказа подложен на натиск от Ванс да "изрази някаква благодарност" към САЩ и президента за военната подкрепа. Зеленски отговори тихо, но твърдо, че Ванс говори "гръмко" за страна, която още не е посетил.

Оттам нататък ситуацията бързо се влоши, като разгневеният Тръмп каза на украинския си колега, че страната му ще бъде обречена без американска подкрепа. В крайна сметка Зеленски напусна Белия дом без да подпише споразумението за редки минерали със САЩ. По-късно американският президент намекна, че това е било сценка за оказване на натиск върху Киев. Още: Между 2 варианта Путин успя да намери трети. Украйна има още малко време

Междувременно специалният представител на Тръмп Стив Уиткоф, обяви, че руските сили са унищожили седем свои собствени дронове, които трябвало да атакуват енергийната система на Украйна. Причината - машините са тръгнали в атака, но минути след това руският диктатор е издал заповед да се спрат всички удари по енергийни обекти и е трябвало да бъдат свалени. Още: Русия потъпка обещание на Путин за мир с нов удар, Украйна не остана длъжна (ВИДЕО)*

