Тръмп намекна, че скандалът със Зеленски в Овалния кабинет е бил "сценка" (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че скандалът с украинския му колега Володимир Зеленски в Овалния кабинет на 28 февруари е бил част от стратегия за оказване на натиск върху Украйна. "Трябваше да принудим Украйна да направи правилните неща. Това не беше лесна ситуация. Вие видяхте малка сценка в Овалния кабинет, но мисля, че сега те постъпват правилно и ние се опитваме да постигнем прекратяване на огъня и след това мирно споразумение", каза Тръмп пред репортери на 17 март.

Тръмп заяви още, войната в Украйна е довела до смъртта на много хора и добави, че е убеден, че е направил всичко правилно.

❗️Trump admitted that the dispute in the Oval Office was a pressure tactic on Ukraine



“You saw a little scene in the Oval Office, but now they are doing the right thing, and we are trying to get a ceasefire and then a peace agreement.” pic.twitter.com/PdZ2NcrDqU