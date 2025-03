Зеленски: Подготвяме списък с обекти, които Русия да спре да обстрелва. Днес ще говоря с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че по-късно днес, 19 март, ще проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп. Това той заяви на съвместна пресконференция с финландския си колега Александър Стуб в Хелзинки, където днес е на посещение. Зеленски добави, че се надява да чуе детайли относно вчерашния разговор между Тръмп и диктатора Владимир Путин.

"Днес ще имам контакт с президента Тръмп. Днес ще обсъждаме, мисля, подробностите по отношение на следващите стъпки. В Джеда имаше много добра среща между нашите екипи и мисля, че всичко вървеше правилно, ако не беше Русия, която винаги е недоволна, когато нещо върви както трябва", каза Зеленски на брифинга.

Украйна ще подготви и предаде на своите партньори списък с енергийни, инфраструктурни и граждански обекти, по които Руската федерация трябва да спре да нанася удари, каза още той. Ако Русия спре да атакува тези обекти, тогава и Украйна няма да атакува енергийния сектор на страната агресор.

