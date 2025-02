Проучване: Руснаците вече масово се тревожат за цените (ОБЗОР - ВИДЕО)

Не войната в Украйна, а поскъпването на какво ли не, най-вече на хранителните продукти, е проблем номер едно на Русия. Това сочи януарското проучване на руската социологическа агенция "Левада", която има репутацията на сравнително независим социологически център – доколкото това изобщо е възможно в Руската федерация. На практика под независимост на руски социолози се разбира да задават не директни, а заобиколни въпроси по теми, по които иначе Кремъл ще реагира жестоко, ако въпросите са остри и критични: BBC: Инфлацията в Русия расте, всичко е по-скъпо - централна тема за руския печат (ВИДЕО).

И така – 63% от запитаните в януарското проучване на "Левада" руснаци казват, че инфлацията т.е. поскъпването на живота е най-важният проблем за Русия. На второ място, но само с 35%, е войната в Украйна. Не е ясно доколко руснаците правят връзка между двете – че поскъпването идва заради подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война преди почти 3 години и е следствие в голяма степен и на западните санкции. На трето място сред проблемите на руснаците са проблемите с жилищата им – стари и с нужда от ремонт, ипотеки, лоша инфраструктура. За 30% от запитаните това е сериозен проблем. Корупцията се класира на четвърто място – 29%. Най-малкият проблем е ограничаването на гражданските права и свободи – само 3% отговарят, че това е причина за притеснение: Reuters: Ножът за руската икономика върви към кокала, Путин се страхува все повече

Общото ниво на тревога относно икономическите проблеми на Русия се покачва от последното проучване, от март 2024 година – с цели 11%. Със 7% расте безпокойствието за лошото състояние на промишлеността и селското стопанство, показателят сега е 16%. Всеки пети руснак (21%) се притеснява, че обедняването в Руската федерация расте, констатира "Левада". Пълното проучване на "Левада" - ТУК!

Относно икономическите проблеми на Русия, вече има редица публикации – на Yonhap, по данни на южнокорейските служби, и "Важни истории" - как хиляди севернокорейци са влезли в Руската федерация през 2024 година уж със студентски визии. Числата варират от над 7800 до 12 000 и това са или войници, или дори хора, които отиват да рабоят за руския военнопромишлен комплекс, защото няма достатъчно работна ръка. Само през декември, 2024 година, недостигът на работа ръка в Русия е бил 1,5 млн. души – възможно е идването на севернокорейци да е само началото и това да се превърне в тенденция, с която все повече "хора на Ким Чен Ун" да се вливат в руската (военна) икономика, макар това да е нарушение на резолюция 2397 на Съвета за сигурност на ООН (Русия е постоянен член там), посочва ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Севернокорейците ще струват по-евтино (по-малки заплати) на Путинова Русия, която и в момента според ръководителя на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна лейтенант Андрий Коваленко внася 60% от артилерийските снаряди и боеприпаси за минохвъргачки, които използва в Украйна, точно от КНДР. През почивните дни Ким Чен Ун изнесе реч, в която обвини САЩ, че продължавали войната в Украйна, защото искали да нанесат стратегическо поражение на Русия – типична за Путин реторика.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След два дни на малко по-голяма интензивност на боевете в Украйна, на 9 февруари (неделя) отново има немалък спад. Общо бойните действия са 99 съгласно официалните украински данни т.е. с 34 по-малко на дневна база. Броят на използваните от Русия авиационни бомби остава много висок, макар на дневна база да има намаление с 9 – общо руснаците са хвърлили 138 бомби, от тях цели 69 т.е. половината са по цели в Курска област т.е. на руска територия. Запазва се мащабът на руския артилерийски обстрел – 5800 изстреляни от руснаците снаряда. Руската армия е използвала и 2427 FPV дрона – с около 400 по-малко на дневна база, сочат най-важните числа от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление си остава Покровското – 33 отбити руски пехотни атаки там. Военните действия са съсредоточени изключително на южния фланг на Покровск предвид посочените райони в сводката на украинския генщаб. Още 10 руски пехотни атаки е имало в съседното на юг Новопавловско направление, където село Константинопол засега остава недостижима руска цел, заедно с Андреевка и Зеленовка. Специално за Зеленовка, което се намира на западния бряг на река Мокра Яла, украинският военен Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар" и оператор на военни дронове, пише, че селото заслужава титла "герой". Непосредствената руска идея в това направление е прекъсване на магистралата Донецк - Запорожие. 13 са били руските пехотни атаки в Торецкото направление, 10 – в Лиманското, 7 – в съседното на север Купянско направление. 18 са били бойните сблъсъци в Курска област, т.е. второто най-горещо направление в момента.

За месец Русия загуби повече войници (убити и ранени) в Покровското направление, отколкото във Втората чеченска война. Това обяви говорителят на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов. Става въпрос за над 7000 убити и ранени руски войници, докато официално Русия признава за 6000 убити и ранени във Втората чеченска война. За последните 3-4 дни в района на Успеновка, която е една от горещите точки на южния фланг на Покровск, има затишие – руснаците обстрелват с артилерия и FPV дронове, но големи щурмови действия от тяхна страна няма, твърди украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс. С над денонощие закъснение руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, признава, че имало "локални украински контраатаки" при Котлино – всъщност там украинската армия разчисти района и се видя от геолокализирани видеокадри, припомнете си: Зеленски: Путин увеличава армията си. Тръмп обяви каква сделка иска за редкоземните минерали на Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Russia lost more troops near Pokrovsk in a month than in the entire Second Chechen War, spokesman for the Khortytsia Regional State Administration Tregubov said.



Russia had 7,000+ irreversible losses in January alone, exceeding the 6,000 officially declared in Chechnya. And… pic.twitter.com/HWFmr1NhWa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 9, 2025

2 tanks, 2 APCs, 2 IFVs, and a BTS-4 armored tractor—Russian equipment damaged and destroyed thanks to the successful work of strike drone operators from Ukraine's "Pomsta" Brigade "Phoenix" drone regiment. pic.twitter.com/2ImQ7apatO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 9, 2025

Екіпажі танків 225-го окремого штурмового полку знищують місця скупчення особового складу російської штурмової піхоти в районі села Срібне(Покровський напрямок, Донеччина) pic.twitter.com/hqXO3M8SvZ — Мисливець за зорями (@small10space) February 9, 2025

В Курска област вече има ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ ВИДЕОКАДРИ, които показват, че украинската армия е успяла да влезе в окопи до жп линията, влизаща в Руска Конопелка. Там вече има опити за руски контраатаки – става въпрос за линията от Черкаска Конопелка към Уланок, но геолокализирани видеокадри от мястото на събитията добре илюстрират какво се случва с тези опити. "Рибар" мълчи за Курска област, а "Два майора" рисува картина как едва ли не всичко при Черкаска Конопелка е супер, руснаците са се справили, всичко отбили, всичко избили и въобще - цветя и рози. Само че в цитирания по-горе обзор на ISW има препратки към други руски военнопропагандни канали, които казват обратното на написаното в "Два майора":

Интересен поглед в Торецк, където руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" хем пише, че ФСБ разчиства сгради, хем имало боеве в покрайнините на уж превзетия от руснаците град. Опит да бъде издигнато руското знаме в Торецк беше смазан от украински дронове:

Russians tried to hoist the tricolor 🇷🇺 over 🇺🇦 Toretsk. The occupier climbed to the mine’s headframe. Predators attacked with a drop, while artillery fire from the adjacent units hit. Result: the rag didn’t even get unfurled. Meanwhile, another russian group tossed the tricolor… pic.twitter.com/HDzlQEjEaK — WarTranslated (@wartranslated) February 9, 2025

В Краматорското направление страхът на руснаците от украинските FPV дронове е толкова голям, че те опънаха мрежи срещу безпилотни летателни апарати по пътя Бахмут – Часов Яр. Колко ще ги опази е ясно на всеки с капка мозък в главата:

To protect themselves from Ukrainian drone attacks, the Russians have fenced off the road from Bakhmut to Chasiv Yar, creating a 2-km mesh tunnel. In this way, the Russians are trying to rescue their equipment and personnel from threats from drones. pic.twitter.com/qbtFvwrAcx — WarTranslated (@wartranslated) February 9, 2025

В Северското направление има много пленени руски войници от няколко щурмови групи – разпитите им показват, че бойният им дух е на много ниско ниво. За това разказа Руслан Поддубни, командир на батальона „Антарес“ към Четвърта бригада:

In the Siversk direction, Ukrainian forces captured many Russian soldiers – they have no desire to fight. Ruslan Piddubny, commander of the "Antares" drone battalion of the 4th Brigade of the NGU "Rubezh," shared that Russian forces attempted to advance in small groups but were… pic.twitter.com/1vhqXjNRoS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 9, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 83 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. С ПВО и мобилни огневи групи са свалени 61, още 22 са приземени с електронно заглушаване, гласи сводката на украинските ВВС. Отломки от дронове обаче предизвикаха голям пожар в Суми, там има ранена 38-годишна жена - Още: Прокремълски източник: "Американски дронове" атакуваха руска петролна рафинерия. Русия удари в Суми (ВИДЕО)