Прокремълски източник: "Американски дронове" атакуваха руска петролна рафинерия. Русия удари в Суми (ВИДЕО)

Две руски петролни рафинерии, и двете в Краснодарския край, станаха цел на поредната атака с дронове с марка "Украйна" през тази нощ. На прицел попаднаха петролните рафинерии в Афипски и в Славянск-на-Кубан - това потвърждава както свързваният с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ, така и прокремълският Mash, чийто собственик Арам Габрелянов попадна под санкциите на ЕС в началото на лятото на 2024 година.

Именно Mash казва, че в района на петролната рафинерия в Афипски е имало поне 5 взрива. Каналът казва, че вероятно атаката е извършена с американски дронове PD-2. PD-2 може да измине до 1000 км. Дължината му е 2,85 метра, размахът на крилете му е 5 метра, а максималната му скорост е 140 км/ч. Официално потвърждение, че моделът на дроновете е този, няма Руското военно министерство единствено съобщава, че са свалени 15 дрона над руска територия тази нощ - 7 над Краснодарски край; 3 над Брянска област, 2 над Ростовска област, 1 над Белгородска област, 1 над Курска област и 1 над Крим.

В квартал "Централен" на Краснодар е поразена жилищна сграда - куп видеа показват това. Няма пострадали, твърдят местният кмет Евгений Наумов и губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев. "Над града е бил свален дрон, а отломките са паднали върху техническата надстройка на 19-ия етаж на сградата", уточнява Кондратиев, позовавайки се на Наумов. А в Афипски отломки от дрон ударили къща, според Кондратиев.

Русия също атакува и тази нощ Украйна - въздушната война няма край. По-значими поражения този път има в Суми. Там, според украинската спешна служба, заради отломки от дронове са нанесени щети на 3 къщи и 15 автомобила. 6 от автомобилите са се подпалили. Спешната служба уточнява, че пожарът е потушен, ккато и че няма жертви.

На източния бряг на река Днепър, в Херсонска област, където все още руснаците са на власт, също имаше обстрели - все още няма яснота какво точно е поразено:

