BBC: Инфлацията в Русия расте, всичко е по-скъпо - централна тема за руския печат (ВИДЕО)

Икономически проблеми и етикет "всичко е поскъпнало" - това намира в "традиционната" руска преса дългогодишният кореспондент на BBC в Русия Стив Розенбърг, който е следвал висше образование още по времето, когато СССР съществуваше, макар и в края на историята на "социалистическия съюз". Първият пример - заглавната страница на "Московский Комсомолец" и заглавието: "Ценова треска", противно на уверенията на руския диктатор Владимир Путин в края на 2024 година как руската икономика си е добре: "Заплатите са по-високи": Путин с оправдание за скъпите храни в Русия (ВИДЕО)

Специално в "Московский комсомолец" акцентът е върху инфлацията в Русия и как през 2025 година тя щяла да е "истинско предизвикателство". Сега вече, още през януари, инфлацията "уверено преодоля границата от 10%", пише в материала. Констатацията - всичко поскъпва. Има и таблица с данни кое как поскъпва и с колко в рамките на година назад, става въпрос за хранителни продукти. От показаното личи, че данните са на Росстат и реално няма нищо от изброените храни, което да е поскъпнало с по-малко от 20%. Рекордьорът са картофите - 90% по-скъпи за 12 месеца.

Друг акцент с поскъпването - депутатски призив да се намали печалбата за прекупвачите. Тоест, по-малка разлика между цените на производителя и на търговеца, който взема продуктите от производителя и ги продава на крайния клиент. Не може да е над 100%, гласи призивът. Като опозиция, икономическа гледа точка - това само ще доведе до недостиг, като по съветско време.

In today’s Russian papers: “everything [in Russia] keeps jumping in price”. Plus, claims of censorship in a Siberian theatre. #ReadingRussia pic.twitter.com/Ru3DTDocti