Зеленски: Путин увеличава армията си. Тръмп обяви каква сделка иска за редкоземните минерали на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Руският диктатор Владимир Путин не се подготвя за мирни преговори, а за война, при това не само в Украйна, а отвъд. Той увеличава армията си със 100 000 войници – знаем от нашето разузнаване, че Руската федерация сформира нови дивизии (бел. ред. - още предишният руски военен министър Сергей Шойгу обяви параметри на военна реформа и че ще бъдат създадени 14 нови дивизии: Шойгу разширява руската армия с десетки дивизии и бригади), развива нови обекти за военно производство. Ясно е, че сътрудничеството им със Северна Корея се разширява – Москва дава военни технологии, включително за дронове (бел. ред. - има информация от японското издание NHK, че севернокорейският диктатор Ким Чен Ун вече е готов на съвместно масово производство на дронове с Русия и Кремъл се е съгласил). Готови сме да предадем и предаваме съответната разузнавателна информация на западните партньори“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в редовното си кратко вечерно обръщение.

Заради Путин, целта от 5% от БВП харчене за отбрана в Европа няма да изчезне от дневния ред, добави той, влизайки в тона на американския президент Доналд Тръмп. А Reuters публикува информация, че севернокорейските войници се връщат на фронта в Курска област след кратка пауза – появиха се видеокадри от 47-ма механизирана бригада на украинската армия, показващи отблъскване на руски атаки с участие на севернокорейски войници в продължение на 16 часа. Избита е поне една рота от врага, уточнават украинците:

The 47th Brigade & allies repel a massive Russian infantry assault—now with North Korean troops. Unlike previous armored pushes, this attack relied on waves of infantry for 16+ hours. At least a company of Russian forces was wiped out. pic.twitter.com/QbpvfC48l6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 8, 2025

На този фон, в The New York Post се появи интервю с Тръмп, в което той изрично казва, че вече е говорил с Путин по телефона за край на войната в Украйна. Тръмп обаче не даде никакви подробности, дори колко пъти е говорил с издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца диктатор. Американският президент увери, че има конкретен план за спиране на войната в Украйна, но също не говори за това извън следното – иска да сключи сделка за 500 млн. долара относно редкоземните минерали на Украйна: Зеленски за идеята на Тръмп: Ако говорим за сделка, нека да я сключим (ВИДЕО)

Интересен акцент в интервюото, взето на борда на Air Force One – според Тръмп Путин искал да спре смъртта на "хората" на бойното поле. Това са думи, в унисон с тезите на абсолютния политически дилетант Лекс Фрийдман, който има популярен подкаст за наука и изведнъж реши да се прави на политолог, като дори интервюира Зеленски: Пушечно месо: Путин нареди задължително вземане на ДНК от всички военнослужещи, изпратени на фронта в Украйна

След въвеждането на нови американски санкции обаче, разходите за превоз на руски петрол (специално "Уралс") до Азия започнаха да се увеличават. Анализаторите от Argus Media изчисляват, че за половин месец за износа на всеки барел руски петрол разходът е скочил с поне 50% - от около 7-8 долара до около 12-13 долара. The Moscow Times вече писа, че руското икономическо министерство е правило разчет за печалба за руския бюджет от петрола при средна цена 69,70 долара за барел – в момента "Уралс" върви под 60 долара за барел:

Russia is encountering significant challenges in transporting oil due to US sanctions. 265 tankers are affected, with 112 under US sanctions. The cost of transporting oil to Asia has surged by 50%, placing Russia in a difficult position. pic.twitter.com/G8Aea5gKnk — WarTranslated (@wartranslated) February 8, 2025

Свежа кръв за украинската армия

Зеленски говори и по темата за мобилизация на по-млади мъже във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Става въпрос за мъжете от възрастовата група 18-24 години – в Украйна за военна служба в момента задължително се вземат мъже от 25 години нагоре. Украинският президент категорично продължава да отхвърля вариант за принуда за по-младите, но вече публично коментира друг, набрал популярност в Украйна вариант. Какъв е той – ако по-младите искат да сключат договор за служба с ВСУ, те да получат буквално "пакет облаги": безлихвена жилищна ипотека, безплатно висше образование и по-висока заплата в армията:

One-year contract for youth: housing, free education & high salary. Young people (18–24) can receive an interest-free housing loan, free education, and high pay once they enlist. The program will be unveiled next week, says Zelensky. pic.twitter.com/vI0bGTF8MN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 8, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна продължава да се увеличава лека-полека – с 10 повече са бойните сблъсъци за денонощието на 8 февруари. Общо те са 133, съгласно официалните украински данни. Руснаците продължават да изсипват тонове авиационни бомби – 147 за денонощието, което все пак е с 22 по-малко на дневна база. От тези бомби 64 са хвърлени в Курска област, т.е. на руска територия. Руският артилерийски обстрел пак се увеличи на дневна база, с около 800 снаряда повече са изстреляли руснаците, до общо 5800. Увеличен е на дневна база и броят на използваните от руската армия FPV дронове-камикадзе – 2856, т.е. около 700 повече. Това са най-важните числа в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското – 54 отбити руски пехотни атаки там, т.е. интензивността на военните действия пак се увеличи значително. В съседното от юг Новопавловско направление има 12 руски пехотни атаки, но руската армия още не може да се справи с Константинопол и да прекъсне магистралата Запорожие – Донецк. В Курска област е имало 28 отбити руски пехотни атаки – няма други направления на фронта с двуцифрено число бойни сблъсъци. Изглежда в Купянското, Лиманското и Северското направление е имало лека пауза, вероятно само за деня – защото при Першотравене, източно от Купянск, е спряна руска атака с бронирана техника. Трета щурмова бригада съобщи в официалния си канал в Телеграм, че са унищожени 10 единици руска бронирана техника. Но в Лиманското направление руснаците вече са в северозападната част на Ямполовка, като бавно и упорито опитват да преминат на по-широк фронт през река Жребец. Анализ за по-голямата цел в това направление, както и за Покровск, тук: Тръмп не цепи басма на Путин: Промяна в подхода на ВВС на САЩ за Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

(КАРТА) Добри новини за Украйна от Покровското направление. Село Котлино, което е една от поредните важни точки на южния фланг на Покровск, е било прочистено с бронирана техника и щурмова група на 425-ти украински полк "Скала". Има видеокадри от случилото се – а дори руски военнопропагандни телеграм канали признават за случилото се, като например "Zаписки Vетерана", който съобщава за украинско настъпление и в съседното Песчано - има ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ ВИДЕОКАДРИ от атака с руски FPV дронове по украински позиции там:

Ukraine’s 425th Separate Assault Regiment "SKALA" cleared the village of Kotlyne of Russian forces near Pokrovsk. pic.twitter.com/oMUhHwLtBY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 8, 2025

В Краматорското направление, южно от Часов Яр, по пътя към Константиновка (Т-0504) украинската армия изглежда си е върнала някои позиции. Геолокализирани кадри на дрон, който сипе огън, го подсказват. Това е важно, защото Константиновка вероятно ще е следващата голяма цел за руснаците, когато овладеят напълно Торецк – според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) вече има прехвръляне на руски части от бившето Кураховско направление към Торецк. Зоната около града все още не е напълно подсигурена от руснаците, доказателство за това се появи вчера. (КАРТА) Отделно, и ISW цитира руски военни блогъри, според които превземането на последните украински позиции в западните и северозападните покрайнини на Торецк ще отнеме няколко седмици: Русия обяви Торецк за превзет, Украйна свали руски Су-25 в Торецк (ВИДЕО)

Так зараз виглядає Часів Яр, Бахмутський район, Донеччина

Запеклі бої з росіянами у місті тривають на кожному квадратному метрі землі

Відео від воїнів батальйону спеціального призначення "Донбас" 18-ї Словʼянської бригади! pic.twitter.com/yyvXfG8Ufi — Мисливець за зорями (@small10space) February 8, 2025

В Курска област все още има руски позиции в югоизточната част на Черкаска Конопелка – но явно украинците ги разчистват с дронове, има геолокализирани видеокадри.

В малките часове на нощта беше въведен план "Килим" за редица руски летища - "Гумрак" във Волгогорад, "Стригино" в Нижни Новгород и "Пулково" чак в Ленинградска област т.е. Санкт Петербург. Руското военно министерство съобщи за 35 свалени украински дрона над руска територия, 18 от които в Курска област, по 4 – в Орловска област и Краснодарския край, по 3 – във Воронежка и Ростовска област, по 1 – в Брянска и Тулска област, както и в Крим. Свързваният с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ обаче изрично писа, че е свален дрон и в Ленинградска област, а прокремълският телеграм канал Mash се оплака, че Украйна е атакувала масирано Железногорск в Курска област. Украинските ВВС съобщават, че Руската федерация е изстреляла 151 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна - 70 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, още 74 са приземени с електронно заглушаване т.е. 7 са преминали украинската защита. Има щети в Киевска област, Сумска област, Днепропетровска област, Харковска област, Житомирска област и Волин. ВВС на Украйна посочват и, че отново летището в Приморско-Ахтарск се използва за изстрелване на дронове, след като няколко дни то не беше използвано поради успешна украинска въздушна атака: Украйна елиминира руско летище за изстрелване на "Шахед"-и, удари пак руска петролна база (ВИДЕО)

За финал - изглежда руският хардлайнер Андрей Гурульов е бил изключен от военната комисия на руската Дума. Причината - с него не можело да се работи, бил твърде краен:

The notorious Russian MP Gurulev, known for advocating nuclear strikes on the Netherlands and pushing for former convicts to be elected to the State Duma, has been expelled from the Duma's Defense Committee for being 'impossible to work with'.



A regular guest on propaganda talk… pic.twitter.com/e2CEc2s7Za — WarTranslated (@wartranslated) February 8, 2025