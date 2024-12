Путин да мисли: Сирийските бунтовници окуражиха "руските мюсюлмани". САЩ наляха още оръжие на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изключително силен и показателен за руския диктатор Владимир Путин, издирван от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца, сигнал дойде от Сирия. Във видеообръщение сирийски бунтовници, завладели Хама, поздравяват "рускоговорящите мюсюлмани" в Кавказ и им напомнят, че сега "децата на Хама" се надпреварват кой пръв ще свали портретите на "един диктатор – Башар Асад". Това е явна препратка и към Путин – припомняме, че тази година в Подмосковието стана най-големият терористичен атентат в историята на Русия, нападението над зала "Крокус Сити Хол".

The rebels in Hama are sending a message to Russian-speaking Muslims of the Caucasus. I can't specify the exact group or the rest of the speech's content, but this address is still quite characteristic. pic.twitter.com/3z7EapPC0t — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 7, 2024

И до момента Владимир Путин не е обелил нито една дума за случващото се в Сирия и за уж близкия му съюзник Башар Асад, който за по-малко от 2 седмици загуби цялата си власт. Припомняме какво говореше руският диктатор през 2017 година – как ако "терористите" в Сирия отново почнат да се надигат, руската армия ще ги удари както никога досега, използвайки базите си в Латакия (Хмеймим) и Тартус. Отделно, външният му министър Сергей Лавров вече нарича "терористите" с друго име - "легитимна опозиция", от последната среща в рамките на Процеса от Астана, проведена на 6 декември: "Дамаск е свободен": Бунтовниците обявиха края на режима на Асад в Сирия (ВИДЕО)

December 2017: Putin in Syria - “If terrorists resurface, Russian army from Tartus and Khmeimim will strike them like never before.”



December 2024: Russian forces and Assad’s regime panic, abandon equipment, and flee. pic.twitter.com/0GbpRWI81u — Clash Report (@clashreport) December 8, 2024

Случващото се в Сирия няма как да не оказва влияние и на войната в Украйна, където все още руската армия след над година офанзива и иззета инициатива на бойното поле не постига стратегически решителен пробив така, както в Сирия се случи за буквално десетина дни. Доста интересно мнение споделя един от OSINT анализаторите на войната в Украйна Андрю Перпетуа. Накратко – той смята, че сегашният руски напредък в Украйна всъщност е провал за руската армия предвид това, което тя плаща като кръв за размера му. Сега Украйна контролира много повече нещата, отколкото преди време, защото има голям поток от американски и европейски оръжия – ако това се беше случило по-рано, руският напредък нямаше да го има, убеден е Перпетуа. Той явно визира 7-месечното забавяне на рамката от почти 61 млрд. долара помощ от САЩ, което стана факт заради борбата за американските президентски избори и с главната помощ на Майк Джонсън, републиканецът-председател на Камарата на представителите на Конгреса и протеже на Доналд Тръмп. Това забавяне и де факто прекъсване на оръжейните доставки от САЩ за период от 7 месеца коства на Украйна най-силната ѝ защитна позиция в тила на град Донецк – Авдеевка, като от февруари насам именно в това направление Русия напредна най-много, с около 40-тина километра и сега заплашва да превземе ключовия украински град Покровск, като е на границата с Днепропетровска област. Перпетуа обаче нарича "абсолютно некомпетентни" още настоящия президент на САЩ Джо Байдън, съветника му по националната сигурност Джейк Съливан и военния министър Лойд Остин – заради дългото колебание да се дадат конкретни оръжия на Украйна навреме, които биха оказали по-голям ефект на бойното поле, а не такъв, какъвто е ефектът след закъснение и изпускане на момента. Наливането на оръжие в Украйна ще ѝ даде време да поправи пропуските си с недостига на войници и коригиране на нередностите в командването, но това са проблеми, които Киев трябва да реши на 100 процента – ако не го стори, руската офанзива пак ще се върне към времената в началото на 2022 година и вероятно ситуацията ще излезе извън контрол, смята Перпетуа.

Точно в реда на максимата още и още оръжие, САЩ обявиха нов пакет военна помощ за Украйна – 988 млн. долара. Впечатляващото е, че тези пари отиват основно в три направления – боеприпаси за ракетните системи за залпов огън HIMARS; дронове; оборудване, компоненти и резервни части за артилерия, танкове и бронирани машини.

На този фон, агенция Bloomberg съобщи, че SpaceX е подписала договор с Пентагона за разширен достъп до по-сигурна версия на Starlink за Украйна. Компанията е собственост на Илон Мъск, най-големият донор на Тръмп. Съгласно договора, 2500 терминала Starlink ще се ползват от украинците, с достъп до системата "Звезден щит". Тя е специално криптирана. Досега само 500 такива терминала бяха на разположение на Украйна. Стартът на разширението е от 2025 година.

Политика на високо ниво: Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че срещата му с бъдещия американски президент Доналд Тръмп и с френския държавен глава Еманюел Макрон при откриването на катедралата "Нотр Дам" е била продуктивна. "Всички искаме тази война да приключи възможно най-скоро и по справедлив начин. Президентът Тръмп, както винаги, е решителен", каза Зеленски, като заяви, че и тримата са съгласни да работят заедно: Макрон посрещна Тръмп в Елисейския дворец. Вижте възстановената "Нотр Дам" (ВИДЕО)

🇺🇦⚡️ "Our position is for a just peace. We agreed to keep working together," Zelensky said after talks with Trump and Macron. He emphasized the value of partners hearing Ukraine's stance "directly, not through third parties." pic.twitter.com/oCBuou5vaY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 7, 2024

Зеленски намери време и за среща с грузинския президент Саломе Зурабишвили, като я увери в подкрепата на Украйна за страната ѝ, която сега се тресе от протести заради опита на управляващата партия „Грузинска мечта“ да я обърне в посока на развитие в сферата на имперските амбиции на Владимир Путин:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

И отново – интензивността на боевете в Украйна почти не се променя на дневна база. За денонощието на 7 декември е имало 182 бойни сблъсъка, което с 5 повече на дневна база. Управляемите авиационни бомби, използвани от руснаците, са 40, но има сериозно понижение на руските артилерийски обстрели – около 3500, което е с около 500 по-малко на дневна база. Руснаците са вкарали в действие и малко под 1600 FPV дрона камикадзе, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление пак е Кураховското – 42 руски пехотни атаки, още 30 е имало във Времеевското направление, което е спомагателно на Кураховското. Предвид посочените места на боеве от украинския генщаб изглежда няма голям руски пробив, но натискът е видим – особено от север на Велика Новоселка (Времеевското направление), където боеве има в районите на селата Константинопол и Суха Яла. Още 35 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление, 22 е имало и в Лиманското направление, но в Купянското, което е на север от Лиманското, са само 9. 17 руски пехотни атаки са спрени в Курска област – там обаче има данни и то от руски източник, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са си върнали контрола над село Мартиновка, което руснаците обявиха за върнато на 15 август – в Кореневска община (КАРТА). Умилително е как занимаващият се в последните дни изключително със Сирия известен руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" пише за Курска област - било освободено село Плехово, обаче като се зачете човек по-сериозно, се оказва, че била освободена "източната част". И отново, потвърждение и от "Рибар" как ситуацията в Курска област всъщност не се променя - основните точки на боеве специално в Кореневска община (Новоивановка, Дарино, Плехово), както и Погребки, Суджанска община, си остават и руснаците не могат да ги овладеят устойчиво.

В дневния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) поглежда повече към развитието на военните действия в Покровското, Кураховското и Времеевското направление. Само че става въпрос за обобщение на ISW – неща, които вече сме представяли в нашите обзори – за руския напредък от юг към Покровск откъм Селидово, засега до село Шевченко и Новотроицко, както и за фланговия натиск срещу Велика Новоселка от север, през Роздолно плюс отново фланговия натиск от север при Курахово, където руските сили са в Старо Терно и има сериозна опасност да излязат в тил на украинските части в самия град Курахово, припомнете си: Путин се перчи, проблемите му с Украйна растат: Данни кой колко дезертира (ОБЗОР – ВИДЕО)

A Russian BMP-2 was destroyted by an FPV drone south of Katerynivka, Donetsk region. pic.twitter.com/zt9q8hdS8p — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 7, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинските ВВС, Руската федерация е изстреляла 74 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 28 от тях са свалени с ПВО и мобилни групи, а цели 46 са приземени с електронно заглушаване, сочи сводката на украинските ВВС: Взрив след взрив: Масирана атака с дронове в Русия (ВИДЕО)

