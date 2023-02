Заради Пригожин напрежението в руската армия расте (ВИДЕО)

Явно е, че Кремъл се мъчи да предотврати бъдещи по-големи проблеми, предвид различното ниво на подготовка на професионалната руска армия и тези непрофесионални милиции – отделен е въпросът и с уважението, като от страна на милициите има постоянно сигнали, че те биват третирани по обиден начин именно на база професионализъм, макар че 9 години се бият в Донбас. Но реформите за налагане на еднакъв стандарт сред всички елементи на руските сили са задължителни за бъдещ успех – въпросът е дали могат да бъдат извършени достатъчно гладко в достатъчно бърз порядък, коментират от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войанта (ISW).

На този фон Пригожин открито заяви, че ЧВК Вагнер не получава боеприпаси от руското военно министерство и че частната му армия изпитва проблеми заради това, а не било така, докато генерал Сергей Суровикин водел руските сили в Украйна – пореден случай на открито противопоставяне на руския олигарх срещу сегашния командващ генерал Валерий Герасимов. Съответно, Пригожин каза и, че заради това жертвите на "Вагнер" са двойно повече – нещо, което вече беше съобщено от негови бойци, вероятно по негово нареждане: ЧВК Вагнер показа куп трупове на свои войници, докато Путин прави поредни промени (ВИДЕО). А най-интересното е, че руският олигарх каза и, че ЧВК Вагнер получавали оръжия от някои генерали в нарушение на руския военен ред, но в опит на частната му армия да бъде помогнато – категорично думи, целящи да внесат още повече напрежение.

Според ISW, едва ли ЧВК Вагнер има чак такъв недостиг на муниции – по-скоро Пригожин изразява разочарование, че армията му няма собствени артилерийски системи в такова количество, в каквото на него му се иска. Тук роля играе и чеченският лидер Рамзан Кадиров, който демонстрира повече лоялност към Владимир Путин, но и със сигурност не иска съвсем да си отреже връзките с Пригожин.

Украйна ще защитава Бахмут, но не на всяка цена. Това беше основният пряк военен акцент, който украинският президент Володимир Зеленски представи публично при посещението на американския държавен глава Джо Байдън в Киев. Зеленски и украинският министър на отбраната Олексий Резников коментираха, че Украйна се подготвя за следваща контраофанзива и няма да стои само в отбрана. Така Киев официално отговори на минаващи през американските медии позиции от анонимни източници от администрацията на Байдън, които изразяват загриженост, че с битката при Бахмут Украйна се изтощава без да има стратегически смисъл.

Интересното в случая е, че според ISW решението да се защитава Бахмут е важно, защото позволява на украинците да изтощават и да нанасят сериозни загуби на най-добрите руски военни части: Ролята на Бахмут в украинската военна стратегия: Да обезкърви руснаците (ВИДЕО)

Развитие на военните действия в Украйна

BMP-2 of the 93rd brigade firing from a 30mm cannon. pic.twitter.com/HKZW0SyOyk — Paul Jawin (@PaulJawin) February 20, 2023

(КАРТА) По украински данни при Бахмут интензивността на боевете продължава да се увеличава, но всъщност руснаците още не могат да направят някакъв огромен решителен пробив. Показателно е, че чак сега руското военно министерство обяви в редовния си дневен обзор превземането на Парасковивка (5 километра северно от Бахмут). Това е 3 дни след като популярният руски телеграм канал "Рибар" съобщи, че селото било превзето. Сега боевете са основно при село Берховка (6 километра северно от Бахмут), където има важен пътен възел за магистрала М03 Киев – Довжански), която се използва за снабдяване на защитниците на Бахмут. По тази северна ос боеве има при Дъбово – Василовка (8 километра северно от Бахмут), Васюковка (10 километра северно от Бахмут), Федоровка (15 километра североизточно от Бахмут) и Виймка (22 километра североизточно от Бахмут), като за последното денонощие украинските данни са за удържани позиции при Берховка и Васюковка.

Soldiers of the 3rd Operational Brigade, now the Spartan Brigade of the National Guard of Ukraine, fire on Russians with 60 mm and 120 mm mortars. pic.twitter.com/HNEme8EecZ — Paul Jawin (@PaulJawin) February 20, 2023

В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия впечатление прави, че няма съобщение за спечелена битка на южния фронт на Бахмут, но има съобщение за руски обстрел на Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от града). Това подсказва, че руснаците са отблъснати достатъчно далеч. Друга подсказка е и съобщението в "Рибар" - имало бой в участъка на магистралата Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут (Т0504) и то само ден, след като "Рибар" си призна, че украинската армия е отблъснала руските сили далеч от този логистичен път за снабдяване на Бахмут.

GeoConfirmed UKR.



"Wagner PMC shelled by Ukraine in heavily contested area in eastern Bakhmut, Donetsk Oblast."



48.590906, 38.032380



GeoLocated by @M0nstas https://t.co/N5f3TrrPR0 — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) February 19, 2023

The 45th Artillery Brigade strikes at the Wagner PMC in Soledar. pic.twitter.com/WcZcAXyHv8 — Paul Jawin (@PaulJawin) February 21, 2023

(КАРТА) При Авдеевка и Маринка няма абсолютно никаква промяна. Ситуацията там е позиционни боеве, без никакви видими големи руски усилия за пробив. При Угледар (Въгледар, Вухледар) също няма нищо сериозно за отбелязване - руснаците атакуват откъм Николско, югоизточно от Угледар, но отново няма пробив и всъщност бойните действия са с по-ниска интензивност засега.

В Луганска област боевете остават най-жестоки при Кремена, като бившият силов министър на т.нар. ДНР Игор Гиркин заговори как имало руска атака откъм границата с Харковска област и че започнали битки в област Суми. Само че засега независимо потвърждение на тези твърдения няма. Украинците са категорични, че удържат при Хряниковка, която е на пътя към Дворичина и река Оскил.

В Запорожка област обаче има развитие – Петро Андрюшенко, съветник на украинския кмет на Мариупол, твърди, че при Орехов има концентрация на руски сили и до 24 февруари там ще бъдат разположени около 15 батальонно-тактически групи, като те ще бъдат използвани за атака към Робатино (14 километра южно от Орехов), Пятихатки (25 километра югозападно от Орехов) и Новопокровка (15 километра югоизточно от Орехов). И това обаче е информация, която тепърва ще трябва да се потвърждава.

Оценка: Русия няма достатъчно резерви за голям успех в Украйна (ВИДЕО)