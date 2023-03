Русия няма да спечели нищо съществено дори да вземе Бахмут - оценка от САЩ (ВИДЕО)

Защо е такава оценката – според ISW, руснаците нямат достатъчно годни боеспособни механизирани части, с които да могат да осъществят бърз напредък. Напредък може да бъде направен в две посоки – към Славянск, по магистрала Е40, или към Костянтиновка, по магистрала Т0504. Тези две оси се отдалечават доста една от друга колкото повече се напредва по тях, а по всеки от двата пътя има изградени множество защитни съоръжения от украинската армия. Отделно, не може да има бърз напредък, със завземане на големи територии, когато основната ти ударна сила е преформатирана и изпълнява тактика, годна за бой в градски условия – малки щурмови отряди и то пехотни: Руската армия се държи тактически като ЧВК Вагнер (ВИДЕО)

На този фон, отново има война в руското информационно пространство. Руският военен министър Сергей Шойгу опита да вдигне духа на руските сили, като обяви как само през февруари украинската армия има загуби (убити и ранени) в размер на 11 000 души. Моментално основателят и лидер на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин го контрира: "Не знам защо Сергей Кужугетович (Шойгу) ги говори тези неща. Може би за да се хареса на руската публика": Пригожин: В Бахмут руснаците изпитват с пълна сила гнева на Зеленски

Показателно е, че разделението на руското общество за войната се задълбочава. Ново изследване на "Левада" показа, че 51% от руснаците са настроени негативно срещу тези техни сънародници, които избягаха от Русия заради обявената "частична мобилизация". Само 10% от запитаните проявяват разбиране. Масово тези, които изразяват отрицание, са над 55 години и живеещи в провинцията. 88% от запитаните пък категорично казват, че нямат намерение да бягат от Русия.

(КАРТА) Съгласно сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, украинците са удържали позиции при Берховка (5 километра северно от Бахмут), Дъбово-Васильовка (6 километра северозападно от Бахмут), Орехово-Васильовка (11 километра северозападно от Бахмут), Богдановка (5 километра северозападно от Бахмут), Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) и Клещеевка (7 километра южно от Бахмут). По-детайлно, украинците успешно контраатакуват при Богдановка и по този начин разшириха зоната си за контрол до Хромово – оттам върви важен път към Часов Яр, по който се извършват доставки за защитниците на Бахмут. А при Орехово-Васильовка украинците докладват за 30 неуспешни руски пехотни атаки. Там целта на руснаците е да овладеят по-сигурно магистрала М03 – тя води от Киев чак до Довжанско, на границата с Русия.

(КАРТА) Източната част на Бахмут като цяло е под руски контрол, като там има известно затишие. Ясно е, че сега река Бахмутка служи като естествена бариера и помага за защитните позиции на украинците в централната и западната част на града. Дори в своя дневен обзор популярният руски телеграм канал "Рибар" признава, че украинската армия се укрепва по протежението на реката.

Eastern Bakhmut city, today. Everything you see in the video is held by Russian invasion forces. pic.twitter.com/1HOHeFRGo0

На юг руснаците така и не успяват да напреднат решително през Ивановско, за да могат да отрежат път Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут. Това, че руските сили могат да обстрелват всички пътища, по които украинците докарват доставки на военните си в Бахмут, не спира тотално украинската логистика – нужно е руски пехотни сили да установят адекватни позиции на място, което така и не се случва от запад на Бахмут.

При Авдеевка и Угледар (Въгледар, Вухледар) продължават руските опити за съществен пробив и все така без съществен успех. Камянка (4 километра североизточно от Авдеевка), Северно (5 километра западно от Авдеевка), Водяне и Маринка си остават непревземаеми за руските сили. Има опити да бъде овладяна Краснохоривка, за да се отреже път Е50 Донецк – Покровско. А при Угледар за втори пореден ден няма потвърдени руски пехотни атаки, като вече се изказват опасения от руски военни блогъри, че украинците там готвят контраатака.

В Луганска област сякаш руският натиск по линията Сватово – Кремена се укротява с всеки изминал ден. Управителят на Луганска област Сергей Хайдай съобщи, че вероятно някои руски части, които досега бяха разположени на този фронт, са прехвърлени към Бахмут.

Armored groups of the 184th training center, a separate special battalion of the OPFOR, the 5th separate assault brigade, the 1st squad of the 71st brigade are working. The best assessment of their work is that the 🇷🇺s increased the premium for a destroyed 🇺🇦tank by 1 mil. rubles pic.twitter.com/RzGKroGtUd