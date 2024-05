Путин пак показа: Трябва да бъде бит здраво, за да има мир (ВИДЕО)

"Не бих казал, че Запада е загубил надежда, но дотук беше много предпазлив в подкрепата си за Украйна. От самото начало той се стремеше да предотврати ескалацията на конфликта. Всеки нов етап на помощ беше обсъждан дълго време, преди да бъде реализиран - ако бяхме съкратили този период на обсъждане и оценка на риска, Украйна щеше да получи помощ няколко месеца или може би дори години по-рано и ситуацията можеше да бъде различна", каза Павел.

Думите му звучат изключително силно на фона на поредната порция послания от режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин за Деня на победата. Путин отново внуши – Русия е непобедима, независимо от увеличаващата се кървава цена в Украйна. Репортажът на кореспондента на BBC в Русия Стив Розенберг добре показва цялостната визия на Путин и че за да отстъпи, той трябва да бъде притиснат далеч повече. В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) също основният акцент са посланията на Путин за Деня на победата – заклеймяване на Запада като основен враг на Русия и че "нацизмът" се възражда заради Запада чрез Украйна както в средата на XX век се случило с Нацистка Германия, а СССР спасил човечеството, както Руската федерация под негово управление сега правела:

"Russians are constantly being told their country was, is and always will be unbeatable. Yet Russia is paying a heavy price for its war in Ukraine." Our report from Moscow as Russia marks Victory Day. Producer @LizaShuvalova Camera @AntonChicherov @BBCNews pic.twitter.com/Z8YoKIMZNV