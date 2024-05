Моментът за Русия в Украйна настъпи: Сега, защото танковете и БТР-ите намаляват ударно (ВИДЕО)

Според анализа, руските военни превозни средства са намалели с 32% спрямо времето преди старта на войната заради издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Сега Русия разполага с 10 389 военни превозни средства (към май, 2024 година), а точно преди войната е имала 15 152 такива средства. Особено зле стоят нещата с мултифункционалните бронирани машини – 922 сега спрямо 2527 на склад преди 24.02.22 г. Бронираните машини на пехотата са били 637 на склад, сега са 244, а верижните бронетранспортьор-амфибии БТР-50 са били 125, сега са 52. Русия на практика вече няма модели БТР-60, БТР-70 и БТР-80. А на фронта бронираните машини (без танкове) са 2605, след като на склад преди войната са били 3313 (ПЪЛЕН АНАЛИЗ СЪС САТЕЛИТНИ СНИМКИ).

Друг анализ на база сателитни снимки – една от най-големите руски складове за артилерия също е сериозно изчерпана. 60% от складираното там вече е извадено за употреба, а има сериозни съмнения на база снимките, че около половината от оставащото не е годно за употреба и трябва да бъде ремонтирано/рехабилитирано/модернизирано. Основна трудност е, че много от по-старите артилерийски системи не могат да работят със съвременни боеприпаси. (ПЪЛЕН АНАЛИЗ СЪС САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Русия разчита много на оръжейни резерви от ерата на СССР във войната в Украйна, но загубите на фронта в Украйна на военна техника са по-големи, отколкото сегашните мощности на руския военнопромишлен комплекс (ВПК) може да наваксат. Руският ВПК не може да модернизира и достатъчно бързо предвид ситуацията на фронта по-старата съветска техника – такава е оценката в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Там е цитирана британска експертна оценка (на Британския международен институт за стратегически науки), че Русия ще може да си позволи годишни загуби от около 3000 бронирани машини (такава е ралността за руснаците в Украйна) за още 2-3 години заради резервите си от съветско време. Дотук Русия е загубила над 8000 бронирани машини във войната и от складовете са извадени над 1180 танка и 2470 бронирани машини. Украинският военен анализатор Константин Машовец вече писа преди около седмица, че руският ВПК може да произвежда по 250-300 нови танка и да ремонтира/модернизира още толкова годишно.

На фона на тези оценки, в социалните мрежи излезе поредно видео, показващо мизерията на "русский мир" - в Бахмут окупаторите чистят тоалетна с останало вино от местното предприятие за вино и шампанско, защото няма вода:

Just wonderful! This is what it means the Russian world has arrived!



In Bakhmut, which has been “liberated” for a year by an army of prisoners led by an old bald ghoul, there is a complete lack of water and electricity. A beautiful city that was famous for its wines is now… pic.twitter.com/wPvELGHkal