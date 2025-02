Путин присламчва Беларус към война: Горната камара в Русия одобри договора за гаранции в Съюзната държава (ВИДЕО)

Съветът на федерацията - горната камара на руския парламент - одобри закона за ратификация на договора между Русия и Беларус за гаранции за сигурност в рамките на Съюзната държава. Това е названието на съюза между Москва и Минск, който е наддържавно обединение с цел организирано и поетапно единно политическо, икономическо, военно, митническо, валутно, правно, хуманитарно, пазарно и културно пространство.

Документът беше представен за ратификация от руския диктатор Владимир Путин. Съгласно споразумението страните се задължават да се подкрепят взаимно с всички договорени и позволени от международното право средства и способи, да предприемат съответни действия в политическата, военната и други сфери в случаи на посегателство върху сигурността на една от страните и на Съюзната държава като цяло.

Договорът беше подписан в Минск на 6 декември 2024 г. Тогава беларуският диктатор Александър Лукашенко помоли Путин за разполагане на ракети "Орешник" в страната му. "Искам публично да ви помоля на територията на Беларус да бъдат разположени нови оръжейни системи, преди всичко "Орешник" - това би успокоило някои умове", заяви тогава той.

Молбата му срещна благосклонното одобрение на Путин, който заяви: "Считам за възможно разполагането на такива комплекси като "Орешник" на територията на Република Беларус. Мисля, че това ще стане възможно през втората половина на следващата година (т.е. 2025 г. - бел. ред.) - с увеличаване на серийното производство на тези комплекси в Русия и с навлизането на тези ракетни системи на въоръжение в руските стратегически сили".

Договорът предвижда основно "включването на всички сили, включително руските ядрени оръжия, за отбраната на Съюзната държава“, заяви председателят на Съвета на федерацията на Русия Валентина Матвиенко.

BREAKING It's official Vladimir Putin is now dragging Belarus into war!



The Federation Council approved the law on ratification of the treaty between Russia and Belarus on security guarantees within the Union State.



The document was submitted for ratification by Russian… pic.twitter.com/AKW3x5tiyQ