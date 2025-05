Еди Рама падна на колене пред Мелони (ВИДЕО)

Албанският премиер Еди Рама неочаквано падна на колене пред италианския министър-председател Джорджа Мелони, предават световните медии, а видеото стана хит в социалните мрежи и доведе до различни коментари и закачки по темата. Случката се разигра в Тирана, където се провежда Шестата среща на върха на европейската политическа общност под мотото „Нова Европа в нов свят“, на която присъстват лидери над 40 европейски държави.

На пръв поглед човек би си помислил, че албанският лидер предлага брак на своята колежка от Италия, но домакинът на срещата просто показва мил жест на учтивост към нея.

„Еди, спри...", притесни се Мелони и обясни пред медиите, че че той прави това, за да е висок колкото нея. Докато позираха за обща снимка се видя, че Мелони е доста по-ниска от Рама и му е до рамото. ОЩЕ: Какво значи "палавият" жест на Илон Мъск към Джорджа Мелони? (ВИДЕО)

🇦🇱🇮🇹 Albanian Prime Minister Edi Rama welcomed Giorgia Meloni by kneeling on the red carpet. pic.twitter.com/yJwwh9HNdx