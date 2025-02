Ракета или снаряд порази автогара в окупираната Макеевка: Данни, че е руски (ВИДЕО)

Ракета от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е уцелила автогарата "Плеханов" в Макеевка - населеното място е окупирано от Русия и от руска гледна точка е сочено като част от т.нар. Донецка народна република (ДНР). Това обявиха от руското издание "Известия" на 8 февруари.

РИА Новости, която има забрана да работи в ЕС (може да го прави само ако събира данни за материал, но не и да го излъчва в ЕС), посочи, че няколко автомобила са били унищожени, а автобус по разписание и пет хранителни магазина също са повредени. А Денис Пушилин, който е ръководител на ДНР, каза, че при удара загинало момиче, а още 10 души, включително дете, били ранени. Руски пропагандни канали веднага описаха случилото се като дело на HIMARS: Украинското знаме се развя над Кримските планини и в окупираната Макеевка (ВИДЕО)

Почти два дни по-късно обаче вече има повече данни, включително откъде точно е дошъл обстрелът. Посоката е откъм Горловка, т.е. друго украинско градче, което много отдавна е под руски контрол. Логично, въпросът е как тогава ударът е дело на ВСУ, след като идва от място, което отдавна руснаците контролират:

The Russians claim that the strike on the Plekhanovo bus station in Makiyivka was carried out by Ukrainian HIMARS systems, however, the trajectory of the shell, captured on video, indicates that the projectile came from the Russian side. pic.twitter.com/mjhQG7bTiC