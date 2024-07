Ракети по столиците в Европа: Руската телевизия онагледи Третата световна война (ВИДЕО)

Ако кратката престрелка с Белия дом стане реалност, не е сложно да предположим как ще отвърне Русия. Това са ключовите думи в материал на руския държавен телевизионен канал "Россия 1", който явно е онагледяване на официалната реакция на Кремъл, представена от говорителя на Путин Дмитрий Песков, на решението на Вашингтон и Берлин САЩ да разположат крилати ракети "Томахоук" в Германия - ОЩЕ по темата: Песков: Русия може да удари Европа, ако САЩ разположат ракети на континента (ВИДЕО)

"Россия 1" публикува карта и обясни откъде и по какво ще стреля в Европа. Интересен факт е, че на Балканите специално е посочен Букурещ като цел, но и в материала се казва, че „под заплаха са всички европейски столици“. Специално внимание е отделено на Великобритания, с обяснения колко британски градове ще бъдат поразени, както и бази, например Клайд в Шотландия, където били британските ядрени ракети "Трайдънт". Тези ракети се изстрелват от подводници и постоянно на дежурство в открити води, а не в базата, има неуточнен брой британски подводни апарати, готови да реагират.

In Orcistan, they fantasize about the destruction of Europe. pic.twitter.com/kG7Krf3c8G — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 15, 2024

Междувременно, ново социологическо проучване в Украйна показва, че 83% от запитаните категорично отхвърлят искането на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин украинската армия да се изтегли изцяло от Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област. Путин посочи това като необходимо условие за преговори за мир: Путин: Преговори ще има само когато не остане и един украински войник в ДНР, ЛНР, Запорожието и Херсонска област (ВИДЕО). Освен това, 58% от попитаните са казали, че не са съгласни Украйна да има неутрален статут, да не е ядрена държава и да не влиза в международни блокове в сферата на отбраната, като това бъде записано в украинската конституция. Окупацията на четирите области значи 5 000 000 украински граждани да живеят под нелегитимното управление на руските власти, които превзеха украински земи със силата на оръжието и в нарушение на Меморандума от Будапеща, който задължава Руската федерация да уважава и зачита украинската териториална цялост в границите ѝ от 1991 година (Донецк, Луганск, Запорожието, Херсонска област, Крим). Поисканото от Путин ще му позволи да продължи своите широкомащабни и преднамерени кампании за етническо прочистване в окупирана Украйна - пълното възстановяване на целостта на територията на Украйна е условие номер 1 за освобождаването на украинския народ от Русия, подчертава в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Войната в Украйна

A GoPro video shows the intense combat atmosphere with support from Bradley IFVs. All resources, including artillery, heavy armor, intelligence, and cooperation with other units, are focused on supporting the infantry. The footage features two crews from the 3rd Mechanized… pic.twitter.com/oCoEIlSjd7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 15, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете на 15 юли не се променя особено – 119 бойни сблъсъка по целия фронт срещу 114 на дневна база. Няма обаче данни за някаква значима промяна – показателно е, че популярният руски военен телеграм канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, не публикува собствен дневен обзор, а препечата обзора на друг руски пропаганден военен канал - "Двама майори". Дори в него обясненията са общи и няма никакви конкретни хвалби – влошавали се позициите на украинската армия в Красногоровка, Кураховското направление (КАРТА с твърдение за напредъка, базирано на удар с дрон от украинците по руска позиция, която е в западната част на Красногоровка т.е. нова позиция, подсказваща руски напредък), което руски източници повтарят от месеци (украинският генщаб съобщава за 17 руски пехотни атаки за деня), в Торецкото направление руснаците напредвали с по няколкостотин метра на ден.

FPV strike against claimed Russian position in house

Location: Krasnohorivka, Donetsk Oblast, Ukraine

48.010234, 37.497647@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/J4uGs5AWG6 — Bielitz (@Bielitzling) July 14, 2024

Отново най-горещо е в Покровското направление – 31 руски пехотни атаки там, но това е с 10 по-малко на дневна база. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке, използвайки геолокализирани кадри от украински и руски източници, публикува няколко карти в профила си в социалната мрежа "X" и своите заключения – че селата Евгениевка и Възход са превзети от руснаците (КАРТА), както и че Новоселовка Перша е атакувана от изток и от север от руската армия (КАРТА). Атаката от север е възможна именно защото Евгениевка и Възход са в руски ръце. Новоселовка Перша е приблизително в средата на сегашната линия на боеве в Покровското направление и е считана за последната голяма укрепена украинска позиция на изток от река Вовча (Волча). Защо това е важно, припомнете си в този обзор: Зеленски предлага, Путин не иска да говори за мир: Идва още и още оръжие за Украйна (ВИДЕО)

RU drive through occupied Orlivka near Avdiivka

featuring a bunch of new scrap metal pic.twitter.com/TCDUbKTh9Z — imi (m) (@moklasen) July 15, 2024

Този път на второ място като активност за денонощието е Харковско направление – 18 бойни сблъсъка, във Вовчанск и Глубоко. "Почти ежедневните набези, извършвани от въоръжените сили на Украйна, създават много проблеми на руските войски", пише в дневния си обзор руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов. От два дни в социалните мрежи обикаля видео, показващо как войник от руските щурмови отряди "Щурм Z", съставени главно от затворници (сега служещ в 138-ма бригада), оплаква загиналите си другари и говори за тежки руски жертви. Въпросният войнник, според информация на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, се казва Евгений Зарубин и е родом от Курск. Командирът му коментира, че записаното от Зарубин не било истина, нямало такива загуби, за каквито той говори:

it looks like due to budgetary and macroeconomic-ivan constraints, the 3-day-special-military-operation is now reduced to two dayshttps://t.co/DguYxb9Iu3 — imi (m) (@moklasen) July 15, 2024

Каква обаче е ситуацията във Вовчанск и какви огромни разрушения нанесе войната там, с подновената на 10 май руска офанзива, насочена към пробив в Харковска област (дотук такъв няма), вижте долното видео:

Source- https://t.co/mzLUWT5D43



Vovchansk had avoided the worst of the fighting until this year. pic.twitter.com/xwHaYh52Dx — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 16, 2024

Междувременно, говорителят на 117-та бригада на Украинската териториална отбрана (това е формирование, приличащо на българската жандармерия, но с далеч повече военни задачи) заяви, че има намаление на руския обстрел в област Суми, въпреки че руснаците трупат войници и техника на границата там. Припомняме, че ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал Кирило Буданов обяви, че се очаква нова руска атака от север: Буданов: Нямам добри новини, проблемите се задълбочават

The activity of Russian forces on the border with Sumy is decreasing, according to Lantushenko, the spokesperson for the 117th Brigade of Territorial Defense. While there was an increase in enemy troops, personnel, and equipment a few weeks ago, there is now a reduction in mortar… pic.twitter.com/AHvMcghu5t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 15, 2024

В Купянското и Лиманското направление е имало общо 13 руски пехотни атаки, украинският генщаб казва, че всичките са удържани. Руски телеграм канали продължават да говорят как Макеевка (Лиманско направление, северозападно от Кремена) вече била овладяна от руснаците, но потвърждение няма. В Торецкото направление е имало 14 руски пехотни атаки, а при Часов Яр (Краматорското направление) – само 6, като там в последните дни интензивността на боевете е чувствително по-малка от други участъци на фронта.

