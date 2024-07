Зеленски предлага, Путин не иска да говори за мир: Идва още и още оръжие за Украйна (ВИДЕО)

Вече решихме да дадем цялата си артилерия на Украйна – сега трябва да решим и да направим същото с противовъздушната си отбрана (ПВО). Тези думи на датския премиер Мете Фредериксен, казани по време на събитие от срещата за 75 години НАТО във Вашингтон, намериха широко отражение в редица украински медии, след като първо се появиха в официалния украинскоезичен канал в Телеграм на "Гласът на Америка". Те са показателни за преобладаващото настроение сред членовете на НАТО що се отнася до войната в Украйна – но е факт и, че що се отнася до Украйна все още Алиансът не прави големи инициативи напълно обединен заради членове като Унгария: Дания ще предаде цялата си артилерия на Украйна (ВИДЕО)

Думите на Фредериксен са знакови за позицията на НАТО предвид ожесточаващата се война в Украйна – те са венец на още действия, които предприеха членове на Алианса през последните 24 часа. На първо място – САЩ обявиха нов военен пакет за Украйна на стойност 225 млн. долара. Най-важното в него е предоставянето на още една ПВО батарея Patriot (Пейтриът), плюс различни видове боеприпаси (ракети за ПВО системите NASAMS, боеприпаси за системите за залпов огън HIMARS и 155-милиметрови артилерийски снаряди). Освен това – Украйна и Румъния подписаха двустранно споразумение за сигурност, в което централен момент е прехвърляне на ПВО система Patriot, помощ за обучение на украински военни пилоти за F-16 и сътрудничество с още мерки за сигурност в Черно море. "Освен това споразумението предвижда 24-часов механизъм за спешно реагиране в случай на повторна руска агресия срещу страната ни или значителна ескалация" - това е изрично подчертано в съобщението за споразумението, публикувано на официалния сайт на украинския президент Володимир Зеленски:

Ukraine and Romania have signed an agreement on security guarantees



According to the agreement, #Romania will provide #Ukraine with one Patriot system. pic.twitter.com/M2SOhFZ62Q — NEXTA (@nexta_tv) July 11, 2024

И още – Зеленски се срещна с турския си колега Реджеп Ердоган, като обяви, че Украйна и Турция подготвят конференция на тема "сигурност на доставките на храни" в рамките на решенията от срещата за мир в Швейцария от средата на юни:

Zelenskyi said he had a productive meeting with Turkish President Erdoğan.



"We are preparing to hold a conference in Turkey dedicated to food security and freedom of navigation within the framework of the implementation of the decisions of the Peace Summit," he added. pic.twitter.com/M3mrlYbX23 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2024

А украинският външен министър Дмитро Кулеба каза, че обещанието за изтребителите F-16 е изпълнено, но Украйна работи броят на военните самолети, които ще получи, да стане по-голям: Норвегия обяви най-малък брой F-16 за Украйна сред държавите във "въздушната коалиция"

Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba stated that the promise of having F-16s in Ukrainian skies by summer 2024 has been fulfilled.



"I can't share the route of the F-16 planes, when we see them in the Ukrainian sky, I think all the questions will be answered. We are also… pic.twitter.com/McI5XVdjtj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2024

Русия не спира

Финландската федерална транспортна агенция Traficom обяви, че през последната седмица са се увеличили проблемите с GPS при самолетни полети. Става въпрос специално за Финския залив, като е цитиран и конкретен полет, в който в 90% от времето системата GPS е била извън строя. Най-вероятно това е факт заради руско електронно заглушаване от анклава Калининград, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си обзор за войната в Украйна, като цитира разказ на финландски пилот в социалната мрежа “Х“ за случая. Новината е в унисон с тази, че е имало руски заговор за убийството на шефа на най-голямата германска оръжейна компания в ЕС, както и че Русия активно е подготвяла редица саботажни операции: CNN: САЩ и Германия осуетиха руски заговор за убийството на шефа на най-големия оръжеен концерн в ЕС

Всичко това се случва на фона на заявено от Украйна намерение за втора среща за мир до края на годината, на която вече да участва и Русия – изрично Володимир Зеленски каза, че Киев се цели в такъв формат. От руска страна последва отговор, че няма да участва – но отговорът беше даден от руския заместник-министър на външните работи Михаил Галузин т.е. много ниско ниво, което хем дава възможност за промяна на позицията, хем показва на дипломатически език пренебрежителното отношение по въпроса на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Причината за отговора най-вероятно е защото във втора среща за мир Украйна ще стъпи в бъдещи преговори на заключенията от срещата в Швейцария, а Русия изцяло я отрече: Споразумението от срещата на върха в Швейцария: Публикуван е пълният текст

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Наблюдава се известно намаление на дневна база на интензивността на боевете по целия фронт, но тя си остава висока – 103 бойни сблъсъка за 11 юли (докъм 22:00 часа) спрямо 121 за същия период на 10 юли съгласно сводката на украинския генщаб. Отново най-горещо е в Покровското направление, както и при Торецк – 32 руски пехотни атаки и 18 руски пехотни атаки съответно. В Покровското направление украинският генщаб отчита като най-лошо положението при Новоалександровка т.е. най-северната точка на линията на боеве там. Учудващо, в участъка на фронта "Времеевски" (линията Бердянск – Велика Новоселовка – Угледар) също има повишена руска активност, чиято основна цел е Урожайно (на 9 километра южно от Велика Новоселка). Прави впечатление, че при Часов Яр, както и в Купянското и Лиманското направление е имало общо само 16 руски пехотни атаки. Според създадения от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук канал в Телеграм "Рибар", имало данни, че в Купянското направление руснаците стигнали до южните покрайнини на Песчани, но това още е непотвърдено: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Toretsk, seen from a drone from the UMBRELLA battalion of the 32nd Brigade. Constant shelling and bombing by Russian forces ruined the city. pic.twitter.com/cbBNR2VQmt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2024

Russian military personnel show the latest video from Bakhmut. The city was simply wiped off the face of the earth by people who know nothing but destruction.



Now, look at the city in which you live. Can you imagine the same destruction? Or do you think they won't do the same… pic.twitter.com/oBMpYL8xXP — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 11, 2024

В Харковска област геолокализирани видеокадри на руски обстрел с дронове по украински позиции в село Глубоко (направлението към Липци, второто в руската офанзива от 10.05.24) показват, че украинците са напреднали - защото позициите са нови, като има твърдения на руски военни канали, че украинската армия постепенно минава от север на Глубоко и се готви да контраатакува от тази посока. (КАРТА) В Красногоровка, Кураховското направление, обаче по украински данни руснаците са си върнали позиции в югоизточната част на населеното място и ситуацията отново става все по-сложна за украинците.

Специално за Покровското направление украинският о.з. полковник и военен анализатор Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, посочи, че руснаците на всяка цена искат да попречат на украинците да се укрепят по линията на реките Волча (Вовча), Казенни Торец и Бичок. Преценката на Машовец обаче е, че не изглежда вероятно руската армия да постигне тази цел в близко бъдеще. Анализаторът казва, че руснаците сега хвърлят усилия към участъка между селата Воздвиженка и село Прогрес, където има земя (разстояние - района на "фермата Лозоватски") между реките Волча и Казенни Торец и където не трябва да атакуваш под огън, докато преминаваш две реки. В същото време част от руските сили се опитват да разширят своя клин в района на Новоалександровка към участъка между селата Калиново и Барановка. Освен това, на прицел е град Волча – той ще стане цел ако руснаците овладеят село Носеловка Перша (руският военен телеграм канал "Рибар" твърди, че там руската армия опитва да установи позиции в северните покрайнини на населеното място), посочва Машовец. Украинският анализатор изтъква, че при Новоселовка Перша лошото за украинската армия е, че руската явно вече може да атакува откъм Евгениевка и Возход (селото е вече в руски ръце) - "Рибар" и руският пропагандист Семьон Пегов също изтъкват това като предимство за руснаците. Машовец обобщава, че не е съвсем наясно със стратегическата логика на руските действия в Покровското направление, но предполага, че руското командване "Център" разчита настоящите руски стратегически резерви от войници и техника да бъдат дадени на него, затова не жали ресурси и приема по-големи загуби с фронтова атака срещу Торецк. Може обаче и това да е стратегия за заблуда и скоро да има голям руски натиск в друго направление, казва украинският военен експерт.

